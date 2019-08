Der perfekte Build - Skill Trees für Borderlands 3 bereits jetzt online

Nachdem wir bereits gestern über den neuen Charakter-Trailer zu Bestienmeister FL4K berichtet haben, gibt es jetzt eine weitere Info für alle, die es bis zum Release von Borderlands 3 am 13. September kaum noch abwarten können.

So hat Entwickler Gearbox auf der offiziellen Webseite zum Spiel bereits alle Talentbäume der vier Vault Hunter veröffentlicht. Dank Möglichkeit zur Interaktion mit dem Skill Tree, könnt ihr euch den perfekten Build bereits jetzt zusammenstellen.

Interaktive Skill Trees der Vault Hunter online

Sich seinen perfekten Build bereits vorab zusammenstellen zu können, dürfte für Fans des spaßigen Loot-Shooters nicht neu sein. Bereits vor dem Start von Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel bekamen Spieler die Möglichkeit, die Entwicklung der Figuren zu simulieren.

Was ist neu? Im Vergleich zu den Vorgängern ist jeder Vault Hunter mit drei Action Skills ausgestattet. Zuvor war es lediglich einer. Zusätzlich gibt es von jedem Action Skill unterschiedliche Varianten.

Speziell aufgrund der vielen Möglichkeiten, ist es eine echt coole Sache, dass man sich bereits vorab Gedanken über einen möglichen Build machen kann. So weiß man zum Launch direkt, welche Figur am besten zu einem passt.

Borderlands 3

Alle Infos zum Spiel in der Übersicht

Wer mag, kann seine Builds via Facebook oder Twitter mit seinen Freunden teilen. So könnt ihr euch auch im Team schon abstimmen, mit welchem Squad ihr an den Start geht.

Mit welchem Vault Hunter startet ihr den 1. Durchgang?