Borderlands-Film: Cate Blanchett's Lilith-Look angeteast und Fans sind begeistert

Alle Borderlands-Fans, die jetzt schon sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum Film warten, können sich über gute Nachrichten freuen. Es gibt einen ersten kleinen Mini-Teaser, den Jamie Lee Curtis veröffentlicht hat. Darauf ist zwar noch nicht besonders viel zu sehen, aber das, was es zu sehen gibt, stößt bei vielen Fans auf sehr viel Gegenliebe. Es sieht ganz danach aus, als wäre der Look von Lilith sehr nah am Original.

Borderlands: Jamie Lee Curtis teast Cate Blanchetts Lilith-Look im Film an

Borderlands wird verfilmt und dafür wurden bereits jede Menge wirklich hochkarätige Schauspieler:innen gecastet. Dazu zählen nicht nur Jamie Lee Curtis als Patricia Tannis und Cate Blanchett in der Lilith-Rolle, sondern auch Ariana Greenblatt (Tiny Tina), Kevin Hart als Roland, Florian Munteanu (Krieg) und Jack Black als Claptrap.

Erster Teaser zu Lilith: Auf ihren Social Media-Accounts hat Jamie Lee Curtis jetzt ein Teaser-Bild veröffentlicht, das Cate Blanchett in ihrer Rolle als Lilith zeigt. Allerdings ist darauf nur die Silhouette der Figur erkennbar, sonst nichts. Aber das reicht schon. Hier seht ihr das vielversprechende Bild:

Fans reagieren begeistert: Die Reaktionen auf das erste Teaser-Bild zu Lilith sind überschwänglich – obwohl es wirklich noch nicht viel zu sehen gibt. Die allermeisten Fans mögen diesen ersten Teaser bereits sehr gern und freuen sich über die offenbar sehr gut getroffene Frisur und das allem Anschein nach auch sehr passende Kostüm.

Allein anhand der Silhouette lasse sich bereits erkennen, dass es sich bei der Figur um Lilith handeln muss, wie ein Fan schreibt:

Eine Person merkt an, dass anhand der Silhouette natürlich noch keine finalen Aussagen darüber getroffen werden können, wie nah am Original das Design letztlich ausfallen wird. Ein anderer Mensch findet den Hals zu kurz. Im Großen und Ganzen überwiegt aber sowohl in den Kommentaren auf Instagram als auch auf Twitter große Freude angesichts des ersten, vielversprechenden Teasers.

Borderlands Cinematic Universe? Offenbar soll es wohl nicht nur einen Borderlands-Film geben, sondern gleich mehrere. Zumindest klingt das, was Gearbox-Chef Randy Pitchford so von sich gibt, schwer danach. Ihm zufolge sollen das Videospiel-Universum von Borderlands und das Film-Universum parallel zueinander existieren und zwar viele Berührungspunkte haben, aber unabhängig voneinander sein.

Wie denkt ihr über die Silhouette von Lilith? Was erhofft ihr euch vom Film?