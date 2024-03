Pokémon-Legenden Z-A Pokédex: Alle bislang bekannten Pokémon im neuen Switch-RPG

Wir zeigen euch, welche Pokémon ihr im Legenden: Z-A-Pokédex fangen könnt.

The Pokémon Company und Game Freak haben mit Pokémon-Legenden: Z-A einen komplett neuen Ableger der beliebten Reihe für die Switch angekündigt. Wir zeigen euch, welche Pokémon ihr in der überarbeiteten Kalos-Region fangen könnt.

Die folgende Liste bezieht sich auf den ersten Trailer, der zu Pokémon-Legenden: Z-A während der Pokémon Direct im Februar gezeigt wurde.

Da es sich dabei bisher nur um einen CGI-Trailer handelt, ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass manche der gezeigten Pokémon nicht Teil des fertigen Spiels werden. Wie schon bei Legenden: Arceus ist davon auszugehen, dass die Taschenmonster wild gemischt durch alle Generationen sind und wir nicht nur Pokémon aus der 6. Generation antreffen werden.

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Für die Zahlen der einzelnen Pokémon halten wir uns im Folgenden an die Generationen und die Nummern aus dem Nationaldex.

Wir haben zudem auch bereits alle Entwicklungsstufen hinzugefügt, wie zum Beispiel bei Evoli, auch wenn vielleicht noch nicht alle zu sehen waren.

Alle Pokémon der 1. Generation

#023 - Rettan

#024 - Arbok

#025 - Pikachu

#069 - Knofensa

#070 - Ultrigaria

#071 - Sarzenia

#095 - Onix

#120 - Sterndu

#121 - Starmie

#127 - Pinsir

#129 - Karpador

#130 - Garados

#133 - Evoli

#134 - Aquana

#135 - Blitza

#136 - Flamara

#147 - Dratini

#148 - Dragonir

#149 - Dragoran

Alle Pokémon der 2. Generation

#196 - Psiana

#197 - Nachtara

#208 - Stahlos

#214 - Skaraborn

#226 - Mantax

Alle Pokémon der 4. Generation

#449 - Hippopotas

#458 - Mantirps

#470 - Folipurba

#471 - Glaziola

Alle Pokémon der 5. Generation

#551 - Ganovil

#552 - Rokkaiman

#553 - Rabigator

#587 - Emolga

Alle Pokémon der 6. Generation

#661 - Dartiri

#662 - Dartignis

#663 - Fiaro

#667 - Leufeo

#668 - Pyroleo

#669 - Flabébé

#670 - Floette

#671 - Florges

#672 - Mähikel

#673 - Chevrumm

#676 - Coiffwaff

#677 - Psiau

#678 - Psiaugon

#679 - Gramokles

#680 - Duokles

#681 - Durengard

#700 - Feelinara

#701 - Resladero

#707 - Clavion

#714 - eF-EM

#715 - UHaFnir

Alle Pokémon der 7. Generation

#749 - Pampuli

#750 - Pampross

Das sind alle Pokémon, die wir anhand des ersten Trailers erkennen konnten. Es gibt aber noch einige Kreaturen, bei denen wir uns sehr unsicher sind.

So steht vor dem Turm neben Pampross ein grünes Taschenmonster, das an Despotar erinnert. Zudem befindet sich kurz davor an einer Scheibe ein Insekten-Pokémon, das womöglich ein Yanma sein könnte.

Habt ihr noch Pokémon im Trailer gesehen, die wir nicht aufgelistet haben?