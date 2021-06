Borderlands-Film feiert Abschluss der Dreharbeiten mit Claptrap-Reveal

Der Borderlands-Kinofilm ist abgedreht. Die Dreharbeiten sind beendet und zur Feier des Tages verbreitet Gearbox eine entsprechende Pressemitteilung samt einem ersten Blick auf Claptrap. Der Roboter mischt selbstverständlich auch in der Verfilmung mit und jetzt wissen wir endlich, wie er aussieht. Spoiler-Alarm: Eigentlich genauso wie in den Spielen auch. Also keine Sorge, das scheint zumindest vom Look her sehr originalgetreu zu werden.

Wie der Cast in den Kostümen aussieht, wissen wir zwar immer noch nicht, aber immerhin gab es schon mal die einzelnen Silhouetten der Schauspieler*innen in voller Montur zu bewundern. Allgemein wirkt das zumindest schon mal recht vielversprechend:

8 1 Mehr zum Thema Borderlands-Film: Erstes Gruppenbild der Hauptcharaktere veröffentlicht

So sieht Claptrap im Film aus

Dazu gesellt sich nun das erste richtige Bild, auf dem mehr als nur die Umrisse zu erkennen sind. Den kleinen, latent nervigen Roboter Claptrap können wir in seiner ganzen Pracht bewundern. Das entsprechende Bild wurde anlässlich des Abschlusses der Dreharbeiten in einer Pressemitteilung veröffentlicht (via TwinFinite):

Allem Anschein nach befindet sich der Borderlandsstreifen mittlerweile in der Postproduktion. Es dürfte also jetzt wirklich nicht mehr lange dauern, bis wir einen ersten Trailer oder ein Teaservideo sehen.

Wer macht mit? In die Rolle von Claptrap schlüpft nicht wie zuerst vermutet Dwayne The Rock Johnson, sondern Jack Black. Cate Blanchett verkörpert Lilith, Jamie Lee Curtis schlüpft in die Rolle von Patricia Tannis, Ariana Greenblatt spielt Tiny Tina, Kevin Hart Roland und Florian Munteanu Krieg.

