Labubus in Deutschland: Hersteller eröffnet ersten eigenen Laden bei uns - in dieser Stadt könnt ihr die Figuren bald vor Ort kaufen

Pop Mart eröffnet bald einen eigenen Store auch in Deutschland.

Labubus sind ein echtes Phänomen im Internet. Genau das macht es aber auch so schwer, die flauschigen Figuren mit den spitzen Zähnen zu bekommen. Sie sind nämlich häufig komplett ausverkauft oder werden von Skalpern zu absurden Preisen angeboten. Bald eröffnet der Hersteller Pop Mart aber auch endlich eine Filiale in Deutschland.

Labubu-Hersteller Pop Mart kommt nach Deutschland

Derzeit müssen wir uns noch auf Drittanbieter und Online-Angebote verlassen, wenn wir Labubus ergattern wollen. Der Hersteller der Figuren und anderer Blind Box Collectibles erhört anscheinend aber endlich den Wunsch vieler Fans: Demnächst eröffnet nämlich der erste Store in Deutschland.

Genauer gesagt müsst ihr dafür dann zum Alexa-Kaufhaus am Alexanderplatz in Berlin pilgern. Im Erdgeschoss befinden sich dort bereits Plakate zum Store mit dem Schriftzug "Coming Soon". Auch auf Nachfrage der Berliner Zeitung bestätigte das Alexa, dass dort bald ein Store eröffnet.

Wann genau es so weit sein wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber zumindest einen Hinweis: Auf LinkedIn finden sich nämlich mehrere Stellenausschreibungen von Pop Mart für diverse Stellen im neuen Store. In der Beschreibung ist von der Eröffnung Ende Juli 2025 die Rede. Wir müssen uns also noch ein paar Wochen in Geduld üben.

Der Vorteil von lokalen Läden ist vor allem, dass deren Lager-Kontingent unabhängig von dem des Online-Stores ist. Selbst wenn eine Sammelfigur online also ausverkauft ist, kann sie im Laden theoretisch noch zu finden sein.

Vermutlich dürfte der Andrang auf den neuen Store aber auch ziemlich groß werden. Bleibt zu hoffen, dass Pop Mart bei entsprechendem Erfolg in Zukunft auch noch weitere lokale Stores in Deutschland eröffnet.

Wichtig ist dabei natürlich auch: Der Hersteller verkauft nicht nur Labubus, sondern hat auch eine Menge weiterer Blind Box-Kollektionen und entsprechendes Merch zu den Marken im Angebot. Wie viele Labubu-Boxen also am Ende im Laden verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten.

Labubus zählen aber unumstritten aktuell zu den beliebtesten Figuren des Herstellers und haben sich zu einem regelrechten Sammelobjekt entwickelt.

Wie weit würdet ihr reisen, um die seltenen Labubus zu ergattern?