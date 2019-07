Borderlands kommt ins Kino & Dwayne Johnson soll Claptrap spielen

Langsam aber sicher nähern wir uns dem Release von Borderlands 3 im September. Erst letzte Woche hat Entwickler Gearbox in einem gewohnt verrückten Trailer Lust auf das Koop-Spektakel gemacht. Aber nicht nur Teil 3 des Ego-Shooters befindet sich aktuell in der Entwicklung, auch wird derweil an einer filmischen Umsetzung zum Spiel gearbeitet.

Kaum Infos zum Film: Zwar gibt es Stand jetzt abseits der Bestätigung von Venom-Regisseur Avi Arad und einer neuen weiblichen Hauptrolle keine Informationen dazu, was uns im Film erwartet. Gearbox Creative Director Paul Suge hat in einem Interview mit der Seite VG247 aber durchblicken lassen, wen er sich in der Rolle von Claptrap wünscht.

Wunschkandidat "The Rock"

Denkt man bei der Besetzung eines verrückten virtuellen Charakters vielleicht eher an jemanden wie Andy Serkis (Gollum, Der Herr der Ringe), würde Suge viel lieber Dwayne Johnson alias "The Rock" in der Rolle des Sprüche klopfenden Roboters sehen. Auf die Frage nach seinem Wunschkandidaten sagte er:

"Ich denke The Rock. Yeah, The Rock muss Claptrap spielen"

Den Humor würde der Ex-Wrestler definitiv mitbringen. Zudem würde Gearbox so den wohl aktuell begehrtesten Schauspieler weltweit in seinem Film-Cast haben.

The Rock als Claptrap. Was meint ihr, passt das?