Brandneuen PS5-Shooter schon vor Release günstiger sichern: Dieses Spiel erscheint erst nächste Woche und ist jetzt im Angebot!

Die Spielwelt dieses neuen Shooter-Hits für PS5 und Xbox Series kann sich sehen lassen.

Am 15. Mai ist es endlich so weit: Mit Doom: The Dark Ages erscheint der jüngste Teil der berühmten Reihe, die das Genre der First Person Shooter überhaupt erst bekannt gemacht hat, für PS5 und Xbox Series. Beide Versionen könnt ihr euch bei Amazon jetzt schon vorab etwas günstiger sichern und euch dabei noch dazu den Vorbesteller-Bonus schnappen, der aus der Void Doom Slayer Skin besteht. Hier geht’s zum Deal:

Wenn ihr Doom: The Dark Ages jetzt noch schnell vorbestellt, könnt ihr euch diesen Pre-Order-Bonus sichern.

Amazon ist dabei vermutlich mit einem Deal des Konkurrenten MediaMarkt mitgezogen, wo es Doom: The Dark Ages gerade genauso günstig gibt. Dort ist das Angebot Teil einer aktuellen Aktion namens „Mai-Highlights“, die noch weitere Gaming- und Technik-Angebote bereithält und bis zum 19. Mai laufen soll. Den Überblick über den Sale findet ihr hier:

Worum geht’s in Doom: The Dark Ages?

12:19 Mehrere Stunden gezockt: Das neue DOOM ist (fast) perfekt!

Autoplay

Während wir in den Vorgängern auf dem Mars und der Erde gekämpft haben, wechselt Doom: The Dark Ages in eine Art düsteres Fantasy-Mittelalter-Setting. Wir befinden uns aber nicht in der Vergangenheit, sondern schlicht auf einem anderen Planeten. An unserer Aufgabe als Doom Slayer ändert das nichts, wir müssen wie immer Horden von Dämonen schnetzeln.

Die Bewaffnung wurde ein wenig ans Szenario angepasst, beispielsweise hauen wir unseren Gegnern nun einen Morgenstern ins Gesicht oder zerkleinern sie mit unserem Kettensägen-Schild. Natürlich steht aber auch weiterhin eine große Auswahl an Schusswaffen zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorgänger ist unsere Spielfigur jetzt etwas weniger beweglich: Statt über den Köpfen von Feinden zu turnen, fühlt sie sich eher wie ein recht flinker, laufender Panzer an.

Doom: The Dark Ages lässt euch ab und zu sogar auf den Rücken eines Drachen steigen.

Gesteigert hat sich Doom: The Dark Ages vor allem bei der Abwechslung: Wir sind nicht immer zu Fuß unterwegs, sondern dürfen zwischendurch auch mal in einen gigantischen Mech steigen oder sogar auf einem Drachen fliegen. Außerdem gibt es jetzt gelegentlich größere, offene Gebiete, die etwas Raum zur Erkundung der Welt lassen. Der Multiplayer, der bei den Vorgängern ohnehin nicht sehr beliebt war, ist dafür rausgeflogen, um mehr Arbeit in die Kampagne stecken zu können.