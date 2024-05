Spieler geben 110 Euro für Special Edition von geflopptem Xbox-Exclusive aus - warten nach einem Jahr immer noch auf versprochene Inhalte

Redfall hatte insbesondere zum Start einige Probleme, ein Jahr später fehlen zudem DLC-Inhalte.

Es ist jetzt ein knappes Jahr her, dass Redfall für die Xbox Series X/S erschien. Der Vampir-Shooter mit Fokus auf Koop floppte allerdings, in unserem Test setzte es eine 56er-Wertung. Es ist also kein Wunder, dass der Titel schnell wieder in der Versenkung verschwand, obwohl Entwickler Arkane mit diversen Updates nachbesserte.

Unmut über das Spiel regt sich aber immer noch – und zwar bei allen, die sich die knapp 110 Euro teure "Bite Back"-Edition des Spiels gekauft haben. Die versprach nämlich einige zusätzliche DLC-Inhalte, von denen manche aber bis heute nicht veröffentlicht wurden.

Zwei weitere Redfall-Charaktere sollten kommen

Um welche Inhalte geht es genau? Neben diversen "klassischen" Zusatz-Items wie besonderen Waffen-Aufsätzen oder Skins für die Charaktere enthält die Bite Back-Edition – die ihr übrigens immer noch im Store kaufen könnt – auch einen "Hero Pass", der zwei weitere Charaktere verspricht. Nur genau diese sind immer noch nicht verfügbar.

Das sorgt natürlich für Frust bei den Käufer*innen. Kotaku sprach mit einigen von ihnen und obwohl es von einigen Verständnis dafür gibt, dass der Entwickler sich nach dem Launch erst einmal um wichtigere Dinge kümmern musste – nämlich offensichtliche Fehler zu fixen –, hört es damit bei der aktuellen Funkpause bezüglich der DLC-Inhalte auf.

Auch der offizielle X/Twitter-Kanal bleibt seit über einem Monat stumm, die Hoffnungen auf einen unangekündigten Release zum einjährigen Jubiläum haben sich bei den meisten zerschlagen.

Das letzte Lebenszeichen ist schon Monate her

Das letzte Mal, dass sich die Entwickler*innen zu den neuen Charakteren geäußert haben, war im November letzten Jahres. Damals hieß es in den Patch Notes für das dritte große Update zu Redfall:

"Wir setzen die Entwicklung des Heldenpasses fort und freuen uns darauf, im Laufe des nächsten Jahres mehr über die neuen Helden von Redfall und andere Updates zu berichten." Quelle

Dieses "nächste Jahr" ist aber mittlerweile schon zur Hälfte um, ein weiteres Status-Update gab es bislang nicht. Der Unmut der Bite Back-Edition-Käufer*innen ist dementsprechend verständlich, ein Happy End aber natürlich nicht ausgeschlossen. Schließlich hat 2024 ja noch ein paar Monate...

18:14 Redfall - Testvideo zum neuen Open-World-Shooter für Xbox Series und PC

Redfall ist ein Open World-Koop-Shooter, der in der namensgebenden Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts angesiedelt ist. Redfall wurde von mächtigen Vampiren überrannt, die mal eben die Sonne verdunkelt und das gesamte Areal von der Außenwelt abgeschnitten haben.

In der Rolle eines Vampirjägers oder einer -jägerin müssen wir nun herausfinden, was in der Stadt vor sich geht und sie zurückerobern. Sowohl bei vielen Spieler*innen als auch den Kritiken fiel der Titel durch, bei Metacritic steht Redfall bei einem 56er-Schnitt.