Der Amazon Prime Day 2025 wurde angekündigt, doch diese spannenden Brettspiele könnt ihr euch schon jetzt zum Schnäppchenpreis im Angebot sichern!

Das sind meine absoluten Brettspiel-Highlights, die in keiner Spielesammlung fehlen dürfen!

Ihr liebt Brettspiele genauso wie ich, aber habt es satt immer dieselben drei Spiele auszupacken? Keine Sorge, ich habe die perfekte Lösung für euer Problem! Denn ich hab meine absoluten Lieblingsspiele für euch herausgesucht und da ist wirklich für jeden etwas dabei! Von packenden Duellen bis hin zu entspannten Koop-Games.

Und das Beste daran? Ihr könnt euch diese coolen Spiele jetzt schon vor dem Amazon Prime Day – der übrigens am 8. Juli startet – im Angebot sichern und richtig Geld sparen!

Ein wunderschönes Spiel bekommt eine epische Duell-Variante!

In Living Forest: Das Duell tretet ihr zu zweit gegeneinander an und schlüpft in die Rollen der beiden Naturgeister Sommer und Winter. Dabei könnt ihr euch jede Runde zwischen zwei verschiedenen Aktionen entscheiden: die oberste Tierkarte vom gemeinsamen Nachziehstapel aufdecken oder eine Aktion von bereits ausliegenden Tierkarten zu aktivieren.

Darüber hinaus ist es euer Ziel Bäume zu pflanzen, Brände zu löschen oder ihr schiebt den gefährlichen Onibi wieder ein Stückchen näher zu eurem Gegner - stets in der Hoffnung, eine der vier möglichen Siegbedingungen zu erreichen, bevor es die andere Person schafft.

Living Forest: Das Duell ist nicht nur wunderschön illustriert, sondern auch taktisch absolut herausfordernd!

Das Spiel ist eine Mischung aus Push-Your-Luck, Deck-Building und Taktik – perfekt für alle, die strategisch anspruchsvolle Spiele lieben, aber auch bereit sind, mal ein Risiko einzugehen. Die Partien sind dabei relativ schnell gespielt, es bleibt aber stets spannend bis zum Schluss! Ideal, wenn Ihr Lust auf ein intensives, fesselndes Spiel zu zweit habt!

Das Spiel des Jahres 2022 - der fesselnde Vorgänger

Ich liebe die Duellversion des Spiels, aber auch der Vorgänger hat es richtig in sich! Auch in Living Forest schlüpft ihr in die Rollen von Naturgeistern, die gemeinsam versuchen, den wundervollen Wald vor den zerstörerischen Flammen des Onibi zu bewahren. Das klingt erst einmal ziemlich wie im Nachfolger, doch unterscheiden sich beide Titel enorm in ihrer Spielweise.

Während die Duellversion sehr auf Konfrontation setzt, ist der Vorgänger zwar nicht weniger kompetitiv, aber wesentlich entspannter! Hier spielt ihr mit zwei bis vier Spielern und wer zuerst 12 Feuer gelöscht, 12 heilige Lotusblumen gesammelt oder 12 verschiedene Bäume gepflanzt hat, gewinnt das Spiel.

Für eine etwas entspanntere, aber nicht weniger anspruchsvolle Runde, ist der wunderschöne Nachfolger absolut perfekt!

Dabei zieht ihr von den wunderschön illustrierten Tierkarten, die euch individuelle Aktionen erlauben. Aber Achtung: wenn zu viele Einzelgänger-Tiere gezogen werden, endet eure Runde sofort! Diese coole Push-Your-Luck-Mechanik ist das Herzstück des Spiels. Kombiniert mit Tableau-Building, Ressourcenmanagement und wunderschöner Optik entsteht ein Spiel, das sowohl strategisch anspruchsvoll, aber dennoch leicht zugänglich ist.

Living Forest eignet sich also auch für die ganze Familie und hat seinen Titel als Spiel des Jahres 2022 redlich verdient!

Ein spannendes Brettspiel-Erlebnis für zwei Spieler!

Sky Team ist ein rein kooperatives Spiel für zwei Personen – und ein echter Geheimtipp für alle, die Nervenkitzel lieben. Ihr seid Pilot und Co-Pilot eines Flugzeugs im Landeanflug und müsst mit euren Würfeln Aktionen koordinieren: Schub regulieren, das Flugzeug ausbalancieren, die Klappen setzen, Fahrwerk ausfahren und nebenbei auch noch den Funk bedienen.

Sky Team hat die Auszeichnung als Spiel des Jahres 2024 redlich verdient und ist ein absolutes Highlight!

Jede Runde ist ein Balanceakt: Setzt ihr eure Würfel zu früh falsch ein, kann das zur Katastrophe führen. Aber wenn alles klappt, fühlt sich jede erfolgreiche Landung wie ein kleines Wunder an. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad – von Regen bis Schneesturm – bleibt das Spiel langfristig spannend. Auch Sky Team hat die Auszeichnung zum Spiel des Jahres letztes Jahr gewonnen und ist das perfekte Spiel für einen gemütlichen Abend zu zweit!

Eines der schönsten Spiele und dabei auch noch richtig herausfordernd!

In Vale of Eternity sammelt und beschwört ihr mythologische Kreaturen aus einer fantastischen Welt. Jede Runde zieht Ihr Karten, mit denen ihr mächtige Wesen kontrollieren könnt – Drachen, Elementare, Feen und viele mehr. Diese Kreaturen geben euch entweder sofortige Boni, laufende Effekte oder sichern euch wichtige Punkte am Spielende. Euer Ziel: die besten Kombinationen schaffen, um euch dann die meisten Punkte einzusacken!

Vale of Eternity hat mich mit den süßen Wesen einfach absolut verzaubert!

Das Spiel verbindet Drafting, Deck-Building und ein wenig Glück mit einem angenehm schnellen Spielfluss. Dabei sind sie Spielkarten wunderschön gestaltet und es macht einfach richtig Spaß, sich seine eigene, kleine mystische Welt aufzubauen. Vale of Eternity eignet sich für zwei bis vier Spieler und ist für mich persönlich ein absoluter Geheimtipp für alle unter euch, die etwas frischen Wind in ihre Spieleabende bringen wollen!