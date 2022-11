Tolles Bundle für PS5: Jetzt God of War Ragnarök + PS5-SSD 1 TB für 129,99€ kaufen

Am letzten Tag seines Black Friday Sales hat Otto nochmal ein echtes Highlights zu bieten: Wenn ihr die PS5-kompatible SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher und Heatsink zum derzeitigen Normalpreis von 129,99€ kauft, bekommt ihr den gerade erst erschienenen Exklusivhit God of War Ragnarök in der PS5-Version kostenlos dazu. Das Angebot dürfte wie alle Deals des Black Friday Sales nur noch bis Mitternacht dauern, falls es nicht schon vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Laut Vergleichsplattformen liegt der aktuell günstigste Preis für die Samsung 980 Pro 1 TB mit Heatsink bei mindestens 124,01€. Selbst während des Black Friday war sie nie für weniger als 109,90€ zu haben. God of War Ragnarök in der PS5-Version kostet nach Angaben von Idealo momentan mindestens 63,85€ und war auch zum Black Friday kaum günstiger. Im Vergleich zu den aktuell besten Einzelpreisen spart ihr durch das Bundle also stolze 57,87€.

Wie gut ist die Samsung 980 Pro PS5-SSD

Die Samsung 980 Pro bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die eine NVMe-SSD mit mindestens 5.500 MB/s benötigt. Außerdem verfügt Die Samsung 980 Pro in der von Otto angebotenen Version über einen Kühlkörper, der perfekt in die PS5 passt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn viele handelsübliche Heatsinks sind zu dick für die Konsole. Ihr könnt die SSD also direkt in die PS5 einbauen und braucht keine Angst vor Überhitzung zu haben.

Mehr darüber, worauf man beim Kauf einer SSD für PS5 achten sollte, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

160 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen

Black Friday & Cyber Monday: Letzte Chance auf günstige Angebote

Aktuell laufen noch viele Sales zum Black Friday und Cyber Monday, wodurch ihr beispielsweise 4K-Fernseher, Handys und auch viele Gaming-Deals zu günstigen Preisen bekommt. Die Highlights findet ihr in unserer Black Friday Übersicht auf GamePro. Die meisten Angebote enden allerdings um Mitternacht, ihr habt also nicht mehr lange Zeit. Wer noch schnell die Sales durchwühlen möchte, kann das hier tun: