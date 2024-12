Burger King - One Piece-Menüs kommen endlich nach Deutschland: Holt euch schon morgen Ruffy- und Sanji-Burger mit coolen Goodies

Die One Piece-Burgermenüs schaffen es endlich auch in deutsche Burger King-Filialen.

Anfang des Jahres sorgte Burger King mit einer One Piece-Aktion in Frankreich für Aufsehen bei vielen Fans. Knapp ein Jahr später schafft es die Kooperation nun endlich auch nach Deutschland. Ab diesen Dienstag bekommt ihr bei der Fast Food-Kette zwei spezielle One Piece-Menüs mit eigenem Burger und T-Shirt im Design des beliebten Animes und Mangas!

Ab wann sind die Menüs erhältlich? Ab Dienstag, den 03. Dezember 2024

Ab Dienstag, den 03. Dezember 2024 Wie teuer sind die Menüs? 17,99 Euro je Menü

Das steckt in den One Piece Menüs bei Burger King

Die One Piece Menüs sind ab 3. Dezember auch in deutschen Burger King-Filialen erhältlich.

One Piece - Ruffy-Menü bei Burger King

Ruffy-Burger: Whopper-Patty mit Barbecue- und Joghurt-Pfeffer-Sauce sowie Röstzwiebeln

Whopper-Patty mit Barbecue- und Joghurt-Pfeffer-Sauce sowie Röstzwiebeln T-Shirt im One Piece x Burger King-Design (in weiß, mit Ruffy-Grafik auf der Rückseite)

Pommes + Getränk

One Piece - Sanji-Menü bei Burger King

Sanji-Burger: Long Chicken-Patty, langes Sesam-Brötchen, Senfsauce und Röstzwiebeln

Long Chicken-Patty, langes Sesam-Brötchen, Senfsauce und Röstzwiebeln T-Shirt im One Piece x Burger King-Design (in schwarz, mit Sanji-Grafik auf der Rückseite)

Pommes + Getränk

Gibt es die Burger auch in einer Plant-based-Variante? Ja - ihr könnt beide Burger auch mit einem pflanzenbasierten Patty bestellen. Wollt ihr die Burger vegan haben, müsst ihr Käse und entsprechende Saucen weglassen.

Die Menüs sind nur für eine limitierte Zeit erhältlich, heißt es in der Pressemitteilung von Burger King. Wie lange genau, ist bislang unklar.

Bei der Aktion in Frankreich bekamen Fans außerdem noch vier Kartendecks mit je 15 One Piece-Sammelkarten in den King Junior-Menüs spendiert. Ob es hierzulande im Rahmen der Aktion ebenfalls One Piece-Kartenpacks bei Burger King geben wird, ist bislang nicht bekannt. Wir updaten diesen Artikel, sobald der Fast Food-Gigant weitere Informationen zur Kooperation verkündet.

Und jetzt seid wie immer ihr gefragt: Wie findet ihr die One Piece-Aktion bei Burger King und werdet ihr euch ein Menü holen? Wenn ja, welches davon spricht euch am meisten an? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!