One Piece bei Burger King: Überblick aller Restaurants, in denen ihr die One Piece-Menüs bekommt

Burger King hat alle Filialen aufgelistet, bei denen die One Piece-Menüs verfügbar sind.

Ab dem 3. Dezember 2024 könnt ihr euch auch hierzulande bei Burger King zwei spezielle One Piece-Menüs schnappen, die einen Ruffy- oder Sanji-Burger sowie ein cooles T-Shirt mit One Piece-Print beinhalten. Mittlerweile hat der Fast Food-Gigant auf seiner offiziellen Website mehr Infos zur Kooperation geteilt und nennt alle Filialen, bei denen ihr die One Piece-Menüs überhaupt bekommt. Diese haben wir in diesem Artikel für euch aufbereitet.



Ihr wollt also wissen, ob es die One Piece-Menüs auch in eurer Stadt gibt? Dann schaut mal in der unteren Liste nach!

Alle wichtigen Infos zur One Piece-Aktion bei Burger King im Überblick:

Ab wann sind die Menüs erhältlich? Ab Dienstag, den 03. Dezember 2024

Ab Dienstag, den 03. Dezember 2024 Wie teuer sind die Menüs? 17,99 Euro je Menü

17,99 Euro je Menü Wie lange sind die Menüs verfügbar? Bis zum 19. Januar 2025

Alle weiteren wichtigen Infos zur One Piece-Aktion bei Burger King lest ihr hier:

Alle Burger King-Restaurants, in denen es die One Piece-Menüs und T-Shirts gibt

A

Aachen, Krefelder Straße 218, 52070 Aachen

Aachen, Debyestraße 10, 52078 Aachen

Aalen, Fackelbrückenstraße 1, 73430 Aalen

Ahaus, Wüllener Straße 64, 48683 Ahaus

Ahrensfelde-Eiche, Landsberger Chaussee 15, 16356 Ahrensfelde-Eiche

Albstadt, Ehestetter Weg 22, 72458 Albstadt

Alsfeld, Dirsröder Feld 2, 36304 Alsfeld

Alzey, Karl-Heinz-Kipp-Str. 40, 55232 Alzey

Amberg, Regensburger Str. 110, 16356 Amberg

Andernach, Koblenzer Str. 53-55, 56626 Andernach

Arnsberg, Hüstener Straße 7, 59821 Arnsberg

Arnstadt, Lindenplatz 1, 99310 Arnstadt

Aschaffenburg, Hanauer Str. 56, 63739 Aschaffenburg

Aschaffenburg, Würzburger Str. 188, 63743 Aschaffenburg

Aue, Lößnitzer Str. 85, 08280 Aue

Augsburg, Kurt-Schumacher-Str. 4, 86165 Augsburg

Augsburg, Würzburger Str. 188, 86165 Augsburg

Augsburg, Gabelsberger Str. 7, 86199 Augsburg

Augsburg, Maximilianstr. 17, 86150 Augsburg

Aurich, Emder Str. 19, 26603 Aurich

B

Bad Bramstedt, Altonaer Str. 1, 24576 Bad Bramstedt

Bad Fallingbostel, Robert-Koch-Str. 1, 29683 Bad Fallingbostel

Bad Grönenbach, Weißenbachstr. 2, 87730 Bad Grönenbach

Bad Hersfeld, Rudolf-Diesel-Str. 2, 36251 Bad Hersfeld

Bad Kreuznach, Industriestr. 39, 55543 Bad Kreuznach

Bad Mergentheim, Wilhelm-Frank-Str. 80/2, 97980 Bad Mergentheim

Bad Rappenau, Wilhelm-Hauff-Straße 54, 74906 Bad Rappenau

Bad Salzungen, Leimbacher Straße 110, 36433 Bad Salzungen

Balingen, Wasserwiesen 35, 72336 Balingen

Bamberg, Von-Ketteler-Str. 4, 96050 Bamberg

Baunatal, Knallhütter Str. 52, 34225 Baunatal

Bayreuth, Theodor-Schmidt-Straße 18, 95448 Bayreuth

Bensheim, An der Riedwiese 1, 64625 Bensheim

Berchtesgaden, Bahnhofplatz 4, 83471 Berchtesgaden

Berg bei Neumarkt i. d. OPf., Karl-Schiller-Str. 16, 92348 Berg bei Neumarkt i. d. OPf.

Berlin, Alexanderplatz 8, 10178 Berlin

Berlin, Schönhauser Allee 79-80, 10439 Berlin

Berlin, Michael-Brückner-Str. 24, 12439 Berlin

Berlin, Prenzlauer Promenade 69, 13089 Berlin

Bernau, Theodor-Sanne-Str. 4, 83233 Bernau

Beselich, Gottlieb-Daimler-Straße 5, 65614 Beselich

Biberach an der Riss, Hubertus-Liebrecht-Str. 46, 88400 Biberach an der Riss

Bitburg, Saarstr. 41, 54634 Bitburg

Bobingen, Königsbrunner Str. 3, 86399 Bobingen

Böblingen, Königsberger Str. 14a, 71034 Böblingen

Bocholt, Im Königsesch 2, 46395 Bocholt

Bochum, Dorstener Str. 420, 44809 Bochum

Bochum, Freudenbergstr. 41, 44809 Bochum

Bochum, Castroper Hellweg 113, 44805 Bochum

Bochum, Kortumstr. 41, 44787 Bochum

Bondorf, Am Römerfeld 1, 71149 Bondorf

Bonn, Bornheimer Str. 230, 53119 Bonn

Bonn, Basketsring 2, 53123 Bonn

Bornheim, Carl-Benz-Str. 1, 53332 Bornheim

Bottrop, Hans-Sachs-Str. 2, 46236 Bottrop

Braunschweig, Münchenstr. 12, 38118 Braunschweig

Braunschweig, Willy-Brandt-Platz 1, 38102 Braunschweig

Braunschweig, Steinweg 1, 38100 Braunschweig

Breitengüssbach, Gewerbepark 2a, 96149 Breitengüssbach

Bremerhaven, Schiffdorfer Chaussee 129-133, 27574 Bremerhaven

Bremerhaven, Pferdebade 6, 27580 Bremerhaven

Bremerhaven, Obere Bürger 61, 27568 Bremerhaven

Bruchsal, Kammerforststr. 3, 76646 Bruchsal

Büdingen, An der Saline 16, 63654 Büdingen

Bühl, Fridolin-Stiegler-Straße 13c, 77815 Bühl

Bünde, Am Autohof 17, 32257 Bünde

Butzbach, Griedeler Str. 58-60, 35510 Butzbach

C

Castrop-Rauxel, Habinghorster Straße 349, 44579 Castrop-Rauxel

Celle, Gerhard-Kamm-Str. 1, 29227 Celle

Celle, Telefunkenstr. 49, 29223 Celle

Cham, Telefunkenstr. 49, 29223 Cham

Chemnitz, Südring 20, 09116 Chemnitz

Cloppenburg, Emsteker Str. 39-41, 49661 Cloppenburg

Coburg, Niorter Str. 2, 96450 Coburg

Coesfeld, Dülmener Str. 24-26, 48653 Coesfeld

D

Darmstadt, Kasinostr. 90, 64293 Darmstadt

Deggendorf, Graflinger Str. 151, 94469 Deggendorf

Deizisau, Esslinger Str. 2, 73779 Deizisau

Dettelbach, Mainfrankenpark 20, 97337 Dettelbach

Dieburg, Frankfurter Str. 63, 64807 Dieburg

Diepholz, Ovelgönne 20, 49356 Diepholz

Diespeck, Neustädter Str. 54, 91456 Diespeck

Dietzenbach, Elisabeth-Selbert-Str. 263128, 49356 Dietzenbach

Dingolfing, Römerstraße 2a, 84130 Dingolfing

Dinslaken, Gerhard-Malina-Str. 1b, 46537 Dinslaken

Donauwörth, Neurieder Weg 30-32, 86609 Donauwörth

Dorfen, Reithel 4, 84405 Dorfen

Dorsten, Borkener Str. 44, 46284 Dorsten

Dortmund, Borussiastr. 150, 44149 Dortmund

Dortmund, Brunnenstr. 79, 44145 Dortmund

Dresden, Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden

Dresden, Leipziger Str. 115, 01127 Dresden

Dresden, Peschelstraße 33, 01139 Dresden

Dresden, Wiener Platz 4, 01069 Dresden

Duderstadt, Gewerbepark Euzenberg 1, 37115 Duderstadt

Duisburg, Duisburger Str. 238, 47166 Duisburg

Düren, Nordstr. 174, 52353 Düren

Düsseldorf, Erkrather Str. 207, 40233 Düsseldorf

Düsseldorf, Worringer Str. 142, 40210 Düsseldorf

Düsseldorf, Heerdter Landstr. 255, 40549 Düsseldorf

Düsseldorf, Südring 115, 40221 Düsseldorf

Düsseldorf, Hunsrückenstr. 33, 40213 Düsseldorf

Düsseldorf, Oerschbachstr. 140-142, 40589 Düsseldorf

E

Eching, Fraunhoferstr. 6, 85386 Eching

Eckernförde, Rendsburger Str. 124, 24340 Eckernförde

Eggenfelden, Tiefstadt 1a, 84307 Eggenfelden

Ehingen, Biberacher Str. 67, 89584 Ehingen

Eislingen, Stuttgarter Str. 186, 73054 Eislingen

Ellhofen, Am Autobahnkreuz 1a, 74248 Ellhofen

Ellwangen, Max-Eyth-Str. 1, 73479 Ellwangen

Elmshorn, Werner-von-Siemens-Str. 3, 25337 Elmshorn

Emmendingen, Karl-Friedrich-Str. 89, 79312 Emmendingen

Empfingen, Robert-Bosch-Str. 25, 72186 Empfingen

Erbach, Oberer Luß 1, 89155 Erbach

Erfurt, Weimarische Str. 35, 99099 Erfurt

Erkelenz, Paul-Rüttchen-Str. 52, 41812 Erkelenz

Erlangen, Günther-Scharowsky-Str. 2a, 91058 Erlangen

Eschborn, Elly-Beinhorn-Str. 1a, 65760 Eschborn

Eschborn, BAR Taunusblick, A5, 65760 Eschborn

Eschweiler, Rue de Wattrelos 13, 52249 Eschweiler

Essen, Aktienstr. 42, 45359 Essen

Essen, Helmut-Käutner-Str. 2, 45127 Essen

Essen, Gladbecker Str. 421-423, 45329 Essen

Esslingen, Bahnhofplatz 1, 73728 Esslingen

Euskirchen, Alfred-Nobel-Str. 1, 53879 Euskirchen

F

Filderstadt, Echterdinger Str. 102, 70794 Filderstadt

Flensburg, Lise-Meitner-Str. 33, 24941 Flensburg

Flensburg, Nordstr. 300, 24943 Flensburg

Florstadt, In der Grobach 9, 61197 Florstadt

Forchheim, Bayreuther Str. 8, 91301 Forchheim

Forst bei Bruchsal, BAR Bruchsal West, A5, 76694 Forst bei Bruchsal

Frankenthal, Wormser Straße 91, 67227 Frankenthal

Frankfurt, Schillerstr. 3, 60313 Frankfurt

Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 403, 60326 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, Hanauer Landstr. 437, 60314 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, Borsigallee 31, 60388 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, Westerbachstr. 162, 65936 Frankfurt am Main

Frechen, Kölner Str. 213, 50226 Frechen

Fredersdorf-Vogelsdorf, Frankfurter Chaussee 66, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

Freiburg, Tullastr. 75, 79108 Freiburg

Freiburg, Bismarckallee 17, 79098 Freiburg

Freudenstadt, Stuttgarter Str. 96, 72250 Freudenstadt

Freudenstadt, Stuttgarter Str. 96, 72250 Freudenstadt

Friedrichshafen, Meistershofener Str. 14, 88045 Friedrichshafen

Fritzlar, Gießener Straße 83, 34560 Fritzlar

Fulda, Keltenstr. 20, 36043 Fulda

Fürth, Schwabacher Str. 298, 90763 Fürth

G

Geestland, Leher Landstr. 100, 27607 Geestland

Geiselwind, Scheinfelderstr. 19, 96160 Geiselwind

Geislingen, Grube-Karl-Straße 10, 73312 Geislingen

Gelnhausen, An der Westspange 1, 63571 Gelnhausen

Gelsenkirchen, Brüsseler Str. 8, 45888 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Grothusstr. 10, 45881 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Rotthauser Str. 128, 45884 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Willy-Brandt-Allee 54, 45891 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Urban-von-Vorst-Weg 3, 45894 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen, Brüsseler Str. 8, 45888 Gelsenkirchen

Gensingen, Am Kieselberg 38, 55457 Gensingen

Gera, Keplerstraße 1a, 07549 Gera

Germersheim, Münchener Str. 10, 76726 Germersheim

Gersthofen, Mercedesring 2a, 86368 Geestland

Gießen, Schiffenberger Weg 115, 86368 Gießen

Gießen, Georg-Elser-Str. 1a, 35394 Gießen

Glauchau, Waldenburger Str. 116, 08371 Glauchau

Göppingen, Stuttgarterstr. 82, 73033 Göppingen

Göppingen, Bahnhofstr. 1, 73033 Göppingen

Göttingen, Am Kauf Park 5, 37081 Göttingen

Göttingen, Bahnhofsplatz 1, 37073 Göttingen

Göttingen, An der Lutter 22, 37075 Göttingen

Gremsdorf, Gewerbepark 4, 91350 Gremsdorf

Groß-Gerau, Helvetiastr. 1, 64521 Groß-Gerau

Grünstadt, Daimlerstr. 22, 67269 Grünstadt

Gummersbach, Am alten Bahnhof 1, 51645 Gummersbach

Günzburg, Wilhelm-Maybach-Str. 3, 89312 Günzburg

H

Haan, Landstraße 62, 42781 Haan

Hachenburg, Graf-Heinrich-Str. 57627, 42781 Hachenburg

Hallstadt, Biegenhofstr. 36, 96103 Hallstadt

Hamburg, Kieler Str. 222, 22525 Hamburg

Hamburg, Reeperbahn 75, 20359 Hamburg

Hamburg, Bramfelder Chaussee 366, 22175 Hamburg

Hamburg, Stader Str. 302, 21075 Hamburg

Hamburg, Hahnenkamp 1, 22765 Hamburg

Hamburg, Reinbeker Redder 2, 21031 Hamburg

Hamburg, Eiffestr. 64, 20537 Hamburg

Hamburg, Andreas-Meyer-Str. 64, 22113 Hamburg

Hamburg, Alsterkrugchaussee 333, 22297 Hamburg

Hamburg, Langenhorner Chaussee 471, 22419 Hamburg

Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm 166, 22047 Hamburg

Hamm, Dortmunder Str. 114, 59067 Hamm

Hamm, Münsterstr. 11, 59065 Hamm

Hanau, Maintaler Str. 22, 63452 Hanau

Haßfurt, Godelstatt 2, 97437 Haßfurt

Hattingen, Kreisstr. 18, 45525 Hattingen

Hechingen, Stettener Halde 9, 72379 Hechingen

Heide, Vogelweide 6b, 25746 Heide

Heidegrund, Im Heidegrund Süd 4, 06721 Heidegrund

Heidelberg, Speyerer Str. 10, 69115 Heidelberg

Heidenheim an der Brenz, Wilhelmstr. 134, 89518 Heidenheim an der Brenz

Heilbronn, Neckarsulmer Str. 36-38, 74076 Heilbronn

Heilbronn, Stuttgarter Str. 12, 74074 Heilbronn

Heiligenroth, Obere Illbach 1, 56412 Heiligenroth

Heinsberg, Karl-Arnold-Str. 99, 52525 Heinsberg

Hennef, Frankfurter Str. 182, 53773 Hennef

Hennigsdorf, Berliner Straße 45, 16761 Hennigsdorf

Herbolzheim, Breisgauallee 5, 79336 Herbolzheim

Herborn, Im Breiten Boden 1, 35745 Herborn

Herrieden, Am Eichelberg 2, 91567 Herrieden

Himmelkron, Hofer Str. 4, 95502 Himmelkron

Hockenheim, Ketscher Straße 3, 68766 Hockenheim

Hof, Ernst-Reuter-Str. 61, 95030 Hof

Hofgeismar, Grebensteiner Str. 6, 34369 Hofgeismar

Homburg, Zweibrücker Straße 67, 66424 Homburg

Husum, Siemensstr. 55-57, 25813 Husum

Hutthurm, Goldener Steig 56, 94116 Hutthurm

I

Idar-Oberstein, Nahbollenbacher Str. 132, 55743 Idar-Oberstein

Idstein, Wiesbadener Str. 71, 65510 Idstein

Ingolstadt, Am Hochfeldweg 1, 85051 Ingolstadt

Iserlohn, Dortmunder Str. 110, 58638 Iserlohn

Itzehoe, Vor dem Delftor 8, 25524 Itzehoe

J

Jettingen-Scheppach, Siemensstr. 1, 89343 Jettingen-Scheppach

K

Kaiserslautern, Pariser Str. 208, 67663 Kaiserslautern

Kaiserslautern, Europaallee 6, 67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern, Fruchthallstr. 31, 67655 Kaiserslautern

Kaltenkirchen, Am Bahnhof 12a, 24568 Kaltenkirchen

Kamen, Unnaer Str. 83, 59174 Kamen

Kamp-Lintfort, Oststr. 26, 47475 Kamp-Lintfort

Kappel-Grafenhausen, Hauptstr. 203, 77966 Kappel-Grafenhausen

Karben, Bahnhofstr. 190, 61184 Karben

Karlsruhe, Boschstr. 2, 76185 Karlsruhe

Karlsruhe, Durmersheimer Str. 145a, 76189 Karlsruhe

Karlsruhe, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

Karlsruhe, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Karlsruhe

Kassel, Kaiserstraße 217, 34117 Kassel

Kassel, Druseltalstr. 3, 34131 Kassel

Kassel, Leipziger Str. 194, 34123 Kassel

Kassel, Knorrstr. 28, 34134 Kassel

Kaufbeuren, Bavariaring 1, 87600 Kaufbeuren

Kehl, Straßburger Str. 26, 77694 Kehl

Kerpen, Sindorfer Str. 30, 50171 Kerpen

Kevelaer, Feldstraße 69, 47623 Kevelaer

Kirchdorf, Robert-Bosch-Ring 11a, 84375 Kirchdorf

Kirchhain, Sonnenallee 3, 35274 Kirchhain

Kirchheim, Hauptstr. 1, 36275 Kirchheim

Kirchheim unter Teck, Schlierbacher Str. 69, 73230 Kirchheim unter Teck

Kleinheubach, Zur Gänswiese 7, 63924 Kleinheubach

Kleve, Riswicker Straße 89, 47533 Kleve

Koblenz, Am Rübenacher Wald 6, 56072 Koblenz

Koblenz, Carl-Zeiss-Str. 10, 56070 Koblenz

Koblenz, Hohenfelder Str. 22, 56068 Koblenz

Köln, Ehrenfeldgürtel 1, 50823 Köln

Köln, Frankfurter Str. 200, 51065 Köln

Köln, Bergisch Gladbacher Str. 417-419, 51067 Köln

Köln, Am Verteilerkreis 1, 50968 Köln

Köln, Spenrather Weg 5, 50829 Köln

Konstanz, Reichenaustr. 204, 78467 Konstanz

Krauthausen, BAR Eisenach, A4, 99819 Krauthausen

Krefeld, Gladbacher Str. 407, 47805 Krefeld

Kusel, Bahnhofstraße 65, 66869 Kusel

L

Ladbergen, Espenhof 1, 49549 Ladbergen

Lahr, Rainer-Haungs-Str. 2, 77933 Lahr

Landau, Hainbachstraße 86, 76829 Landau

Landsberg am Lech, Augsburger Str. 59, 86899 Landsberg am Lech

Landshut, Siemensstr. 11, 84030 Landshut

Landshut, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 Landshut

Langen, Amperestraße 5, 63225 Langen

Langenfeld, Kronprinzstr. 62, 40764 Langenfeld

Lauenau, Hanomagstr. 2, 31867 Lauenau

Lauingen, Werner-von-Siemens-Str. 29, 89415 Lauingen

Lauterbach, Umgehungsstr. 47, 36341 Lauterbach

Lautzenhausen, An der Kreisstraße 2a, 55483 Lautzenhausen

Lebach, Heeresstr. 11, 66822 Lebach

Lehre-Wendhausen, In den Lohbalken 1, 38165 Lehre-Wendhausen

Leipzig, Merseburger Str. 263, 04178 Leipzig

Leipzig, Poststr. 1, 04158 Leipzig

Leipzig, Permoser Str. 33, 04328 Leipzig

Leipzig, Karl-Liebknecht-Str. 24, 04107 Leipzig

Lengerich, Teutopark 2c, 49525 Lengerich

Leutkirch, Auf der Heid 5, 88299 Leutkirch

Leverkusen, An der Fuchskuhl 2, 51379 Leverkusen

Leverkusen, Hornpottweg 1, 51375 Leverkusen

Linden, Robert-Bosch-Str. 1, 35440 Linden

Lingen, Schillerstr. 2, 49811 Lingen

Lohne, Von-Siemens-Straße 1, 49393 Lohne

Lörrach, Wiesentalstr. 68, 79539 Lörrach

Lübbecke, Gehlenbecker Straße 2f, 32312 Lübbecke

Lübeck, Bei der Lohmühle 7a, 23554 Lübeck

Lüdenscheid, Kölner Str. 150, 58509 Lüdenscheid

Ludwigsburg, Schwieberdinger Str. 42-44, 71636 Ludwigsburg

Ludwigsburg, Porschestr. 1c, 71634 Ludwigsburg

Ludwigsburg, Bruchwiesenstr. 305, 67059 Ludwigsburg

Lünen, Dortmunder Str. 59, 44536 Lünen

M

Mainz, Haifa-Allee 10, 55128 Mainz

Mainz, Am Mombacher Kreisel 1, 55120 Mainz

Malsfeld, Dr.-Reimer-Straße 2, 55128 Malsfeld

Mannheim, Neckarauer Str. 126, 68163 Mannheim

Mannheim, O7 16, 68161 Mannheim

Mannheim, Willy-Brandt-Platz 17, 68161 Mannheim

Marburg, Afföllerstr. 63, 35039 Marburg

Marktredwitz, Wölsauer Str. 10, 95615 Marktredwitz

Marsberg, Bredelarer Straße 49, 34431 Marsberg

Mayen, Koblenzer Str. 174, 56727 Mayen

Meerane, Guteborner Allee 9, 08393 Meerane

Memmingen, Dr.-Lauter-Str. 5, 87700 Memmingen

Menden, Carl-Benz-Str. 2, 58706 Menden

Mendig, Ludwig-Erhard-Str. 3, 56743 Mendig

Merklingen, Nellinger Str. 21, 89188 Merklingen

Merzig, Rieffstraße 2a, 66663 Merzig

Moers, Klever Str. 31, 47441 Moers

Mönchengladbach, Krefelder Str. 300, 41066 Mönchengladbach

Mönchengladbach, Duvenstr. 345, 41238 Mönchengladbach

Mönchengladbach, Waldnieler Straße 239, 41068 Mönchengladbach

Monheim, Konrad-Zuse-Str. 2, 40789 Monheim

Mosbach, Neckarelzer Str. 455, 74821 Mosbach

Mücke-Atzenhain, Gottesrain 2, 35325 Mücke-Atzenhain

Mühldorf, Mainstr. 1, 84453 Mühldorf

Mühlhausen, Gebrüder-Franke-Straße 1, 99974 Mühlhausen

Mülheim-Kärlich, Industriestr. 37, 56218 Mülheim-Kärlich

Münchberg, August-Horch-Str. 18, 95213 Münchberg

München, Dachauer Str. 515, 80993 München

München, Theresienhöhe 5, 80339 München

München, Bäckerstr. 1-3, 81241 München

München, Landsberger Str. 422, 81241 München

München, Bodenseestr. 319, 81249 München

München, Eggenfeldener Str. 114, 81929 München

München, Wasserburger Landstr. 4, 81825 München

München, Sonnenstr. 6, 80331 München

München, Pollinger Str. 2, 81377 München

München, Chiemgaustr. 214, 81377 München

München, Triebstr. 44, 80993 München

Munster, Soltauer Str. 6, 29633 Munster

Münster, Weseler Str. 212-216, 48151 Münster

Münster, Westfalenstr. 1286, 48165 Münster

Murr, Robert-Bosch-Str. 2, 71711 Murr

N

Nersingen, An der Leibi 1, 89278 Nersingen

Nettetal, An der Kleinbahn 3, 41334 Nettetal

Neumarkt i. d. Opf., Oberes Moos 1, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

Neumünster, Wasbeker Straße 348, 24537 Neumünster

Neunkirchen, Bahnhofstraße 52, 66538 Neunkirchen

Neunkirchen, Westspange 2, 66538 Neunkirchen

Neustadt, Am Lerchenfeld 1, 96465 Neustadt

Neustadt an der Weinstraße, Le Quartier Hornbach 25, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Neutraubling, Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 2, 93073 Neutraubling

Neu-Ulm, Borsigstraße 16, 89231 Neu-Ulm

Neuötting, An der Spitalau 1, 84524 Neuötting

Niefern-Öschelbronn, Carl-Bellmer-Str. 15, 75223 Niefern-Öschelbronn

Nienburg, Berliner Ring 81, 31582 Nienburg

Norden, Bahnhofstr. 14b, 26506 Norden

Nordhorn, Lingener Str. 97, 48531 Nordhorn

Northeim, Westerlange 1, 37154 Northeim

Nufringen, BAR Schönbuch-West, A81, 71154 Nufringen

Nürnberg, Zollhausstr. 14, 90469 Nürnberg

Nürnberg, Weißenburger Str. 150, 90451 Nürnberg

Nürnberg, Staffelsteiner Str. 1, 90425 Nürnberg

Nürnberg, Regensburger Str. 336, 90480 Nürnberg

Nürnberg, Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg

Nürnberg, Am Tillypark 1, 90431 Nürnberg

O

Oberhausen, Mülheimer Str. 27, 46049 Oberhausen

Oberhausen, Bahnhofstr. 84, 46145 Oberhausen

Oberhonnefeld-Gierend, Westerwaldpark 2, 56587 Oberhonnefeld-Gierend

Oberndorf, Neckarstr. 9, 78727 Oberndorf

Oberursel, Zeilweg 1, 61440 Oberursel

Oelde, In der Geist 110a, 59302 Oelde

Offenbach, Waldstr. 260, 63071 Offenbach

Offenbach, Mühlheimer Straße 105, 63075 Offenbach

Offenburg, Heinrich-Hertz-Str. 2a, 77656 Offenburg

Öhringen, Austr. 16, 74613 Öhringen

Oldenburg, Cloppenburger Str. 300, 26133 Oldenburg

Oldenburg, Prinzessinweg 2, 26122 Oldenburg

Olpe, Saßmicker Hammer 39, 57462 Olpe

P

Paderborn, Warburger Str. 105, 33098 Paderborn

Paderborn, Detmolder Str. 48, 33100 Paderborn

Passau, Neuburger Str. 133a, 94036 Passau

Perl, Trierer Str. 52, 66706 Perl

Petersberg, Dipperzer Str. 1, 36100 Petersberg

Pforzheim, Karlsruher Str. 26, 75179 Pforzheim

Pfullendorf, Otterswanger Straße 7/10, 88630 Pfullendorf

Pfungstadt, Werner-von-Siemens-Str. 2, 64319 Pfungstadt

Piding, Lattenbergstr. 13, 83451 Piding

Pilsting, Hietzinger Wiesen 2, 94431 Pilsting

Pirmasens, Zweibrücker Straße 136, 66954 Pirmasens

R

Ramstein-Miesenbach, In dem Wat 2, 66877 Ramstein-Miesenbach

Rastatt, Karlsruher Str. 16, 76437 Rastatt

Ratingen, Kaiserswerther Str. 84, 40878 Ratingen

Recklinghausen, Dordrechtring 42, 45657 Recklinghausen

Regensburg, Max-Planck-Str. 8, 93055 Regensburg

Reichertshofen, Logistikring 10a, 85084 Reichertshofen

Remscheid, Neuenkamper Str. 37, 42855 Remscheid

Rendsburg, Friedrichstädter Str. 47, 24768 Rendsburg

Reutlingen, Karlstraße 5, 72764 Reutlingen

Reutlingen, Föhrstr. 4, 72760 Reutlingen

Rheda-Wiedenbrück, Bielefelder Str. 107, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Rheinbach, Eulenbach 1, 53359 Rheinbach

Rheinböllen, Am Bahnhof 4, 55494 Rheinböllen

Rheinfelden, Schildgasse 33a, 79618 Rheinfelden

Riesa, Glogauer Str. 2, 01587 Riesa

Röhrsdorf, Haydnstr. 6, 53359 Röhrsdorf

Rosbach, Raiffeisenstr. 1-3, 61191 Rosbach

Rosdorf, BAR Göttingen-West, A7, 37124 Rosdorf

Rosdorf, BAR Göttingen-Ost, A7, Autobahngelände 1, 37124 Rosdorf

Rosenheim, Dr.-Steinbeißer-Str. 1, 83026 Rosenheim

Rostock, Timmermannsstrat 1, 18055 Rostock

Rostock, An der Stadtautobahn 69, 18107 Rostock

Rottweil, Tuttlinger Str. 65, 78628 Rottweil

Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 59-61, 07407 Rudolstadt

Rüsselsheim, Alzeyer Str. 9, 65428 Rüsselsheim

Rutesheim, Margarete-Steiff-Straße 4, 71277 Rutesheim

S

Saarbrücken, Am Römerkastell 12, 66121 Saarbrücken

Saarbrücken, Bahnhofstr. 61-63, 66111 Saarbrücken

Saarbrücken, Zum Zollstock 2, 66117 Saarbrücken

Saarlouis, Wallerfangerstraße 47, 66740 Saarlouis

Saarlouis, Provinzialstr. 242, 66740 Saarlouis

Salzgitter, Theodor-Heuss-Str. 61, 38228 Salzgitter

Sankt Augustin, Einsteinstr. 29, 53757 Sankt Augustin

Schlüsselfeld, Attelsdorf 19, 96132 Schlüsselfeld

Schnaittach, Schwarzleite 4, 91220 Schnaittach

Schönefeld, Elly-Beinhorn-Ring 2a, 12529 Schönefeld

Schorndorf, Gmünder Str. 100, 73614 Schorndorf

Schwabach, Gewerbestr. 2, 91126 Schwabach

Schwabhausen, Rasthof Thüringer Tor, 99869 Schwabhausen

Schwäbisch Gmünd, Lorcher Straße 141, 73529 Schwäbisch Gmünd

Schweinfurt, Straßburgstr. 3, 97424 Schweinfurt

Schweinfurt, Willi-Kaidel-Str. 7, 97424 Schweinfurt

Schwerin, Friedrich-Engels-Str. 1, 19061 Schwerin

Schwetzingen, Zündholzstr. 1, 68723 Schwetzingen

Seligenstadt, Dr.-Herrmann-Neubauer-Ring 55, 63500 Seligenstadt

Senden, Berliner Str. 19, 89250 Senden

Siegen, Bismarckstr. 12, 57076 Siegen

Siershahn, Im Triesch 1, 56427 Siershahn

Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 2, 71065 Sindelfingen

Singen, Georg-Fischer-Str. 31, 78224 Singen

Sinsheim, In der Au 23, 74889 Sinsheim

Sittensen, Hansestr. 3, 27419 Sittensen

Soest, Overweg 33, 59494 Soest

Solingen, BAR Ohligser Heide 2, 42697 Solingen

Solingen, Kronprinzenstr. 10, 42655 Solingen

Solms, Wetzlarer Str. 133, 35606 Solms

Sondershausen, Schachtstr. 15, 99706 Sondershausen

St. Ingbert, Südstraße 79, 66386 St. Ingbert

Stockach, Meßkircherstr. 42, 78333 Stockach

Stuttgart, Industriestr. 58, 70565 Stuttgart

Stuttgart, Marienplatz 6, 70178 Stuttgart

Stuttgart, Otto-Hirsch-Brücken 21, 70329 Stuttgart

Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 15, 70174 Stuttgart

Stuttgart, Schlossstraße 75, 70176 Stuttgart

Stuttgart, Königstr. 4, 70173 Stuttgart

Stuttgart, Waiblinger Str. 14-18, 70372 Stuttgart

T

Thiendorf, Am Fiebig 1a, 01561 Thiendorf

Tönisvorst, Düsseldorfer Straße 2, 47918 Tönisvorst

Tornesch, Lise-Meitner-Allee 1, 25436 Tornesch

Trier, Zurmaiener Str. 146, 54292 Trier

Trier, Fabrikstr. 3-5, 54290 Trier

Trier, Simeonstr. 9, 54290 Trier

Troisdorf, Heinkelstr. 6, 53844 Troisdorf

Türkheim, Mindelheimer Straße 1, 86842 Türkheim

Tuttlingen, Max-Planck-Str. 7, 78532 Tuttlingen

U

Ulm, Blaubeurer Str. 17, 89077 Ulm

Ulm, Seligweiler 1, 89081 Ulm

V

Vaihingen an der Enz, Stuttgarter Str. 131, 71665 Vaihingen an der Enz

Velbert, Heiligenhauser Str. 81, 42549 Velbert

Viernheim, Heidelberger Str. 21, 68519 Viernheim

Villingen-Schwenningen, Neuer Markt 18, 78052 Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen, Dürrheimer Straße 55, 78054 Villingen-Schwenningen

W

Waghäusel, Margot-Bruch-Ring 2, 68753 Waghäusel

Waiblingen, Düsseldorfer Str. 8, 71332 Waiblingen

Waldkirch, Stahlhofstr. 5, 79183 Waldkirch

Waldshut-Tiengen, Robert-Gerwig-Str. 7, 79761 Waldshut-Tiengen

Wangen, Siemensstr. 1, 88239 Wangen

Warburg, Industriestr. 1a, 34414 Warburg

Weiden, Dr.-Seeling-Str. 16, 92637 Weiden

Weimar, Kromsdorfer Str. 1, 99427 Weimar

Weingarten, Ettishofer Str. 6, 88250 Weingarten

Weinheim, Bergstr. 7-2, 69469 Weinheim

Weißenfels, Nikolaus-Otto-Str. 7, 06667 Weißenfels

Weißenfels, Bäumchen 15, 06667 Weißenfels

Werl, Hammer Str. 77, 59457 Werl

Wertheim, Blättleinsäcker 1, 97877 Wertheim

Wesel, Freybergweg 2, 46483 Wesel

Wetzlar, Hermannsteiner Str. 130, 35576 Wetzlar

Wiesbaden, Äppelallee 37, 65203 Wiesbaden

Wiesbaden, Mainzer Str. 127, 65187 Wiesbaden

Wiesbaden, BAR Wiesbaden-Medenbach West, A3, 65207 Wiesbaden

Wiesloch, Am Schwimmbad 30, 69168 Wiesloch

Wilhelmshaven, Ernst-Barlach-Str. 2, 26389 Wilhelmshaven

Wilnsdorf, Elkersberg 2, 57234 Wilnsdorf

Winsen, Osttangente 191, 21423 Winsen

Witten, Dortmunder Str. 52, 58455 Witten

Wittlich, Römerstraße 76, 54516 Wittlich

Wolfhagen, Otto-Hahn-Straße 8, 34466 Wolfhagen

Worms, Mainzer Str. 140, 67547 Worms

Worms, Bahnhofstraße 7-11, 67547 Worms

Wörnitz, Bastenauer Str. 8, 91637 Wörnitz

Wörrstadt, Sophie-Opel-Str. 1, 55286 Wörrstadt

Wuppertal, Alter Markt 1, 42275 Wuppertal

Würzburg, Am Handelshof 19, 97076 Würzburg

Würzburg, Nürnberger Str. 1, 97076 Würzburg

Z

Zeulenroda-Triebes, Meinersdorfer Str. 2, 07937 Zeulenroda-Triebes

Zirndorf, Rothenburger Straße 18, 90513 Zirndorf

Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Str. 22, 66482 Zweibrücken

Zwickau, Oskar-Arnold-Str. 15, 08056 Zwickau

Zwiesel, Bärenzeller Str. 3, 94227 Zwiesel

Die One Piece-Aktion bei Burger King startete bereits Anfang des Jahres zunächst in Frankreich. Zahlreiche Fanwünsche wurden nun erhört und die Kooperation hat es auch nach Deutschland geschafft. Dort läuft sie vom 3. Dezember 2024 bis zum 19. Januar 2025.

Sind die One Piece-Menüs bei euch in der Nähe erhältlich?