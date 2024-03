CAGGTUS 2024: Verpasst nicht unsere FYNG Show mit weltexklusiven Spiele-Vorstellungen und tollen Gästen

Die CAGGTUS findet vom 5. bis 7. April 2024 in Leipzig statt und wir sind mit unserem Team live vor Ort. Dabei bieten wir euch drei Tage Find Your Next Game (kurz FYNG) mit einem vollgepackten Programm und einem besonderen Highlight.

Das ist die FYNG Show

Wir feiern auf der CAGGTUS 2024 die Premiere unserer FYNG Show. Freut euch unter anderem auf besondere Highlights wie diese:

Weltexklusive Spiele-Vorstellungen

Neue Trailer und Gameplay-Videos zu kommenden Hits

Talks mit den Entwicklern

Die Nominierten für den FYNG Indie Award, der im Rahmen der CAGGTUS verliehen wird

Ein großes Quiz: Wer ist der größte Mittelalter-Experte? Maurice Weber oder ein besonderer Gast aus dem Kingdom-Come-Deliverance-Entwicklerteam?

Wann findet die CAGGTUS FYNG Show statt? Am Freitag, dem 5. April 2024 starten wir morgens um 10 Uhr mit unserem FYNG Livestream von der CAGGTUS in Leipzig. Unsere besondere FYNG Show beginnt um 17 Uhr. Schon zuvor um 16:30 Uhr stimmen wir euch im Rahmen einer Pre-Show auf das ein, was euch erwartet.

Bekannte Gesichter dürfen nicht fehlen: Unser FYNG Livestream wird von Julius Busch und Ann-Kathrin Kuhls gehostet. Zudem sind Maurice Weber und hochrangige Entwickler von den gezeigten Spielen zu Gast.

Außerdem könnt ihr vor Ort und im Stream von uns noch Michael Graf, Paul Aelis oder Daniel Feith sehen.

Unser FYNG-Programm für den CAGGTUS-Freitag in der Übersicht: