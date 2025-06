McDonalds verrät, was Ruffy, Maomao, Frieren und anderen Anime-Figuren bestellen würden und einiges gibt es bei dem Fast Food-Giganten überhaupt gar nicht

Was würde Frieren wohl bei McDonalds bestellen? (Bild: © Kanehito Yamada, Shogakukan / Crunchyroll)

Zur Feier der großen Sieger der Crunchyroll Anime Awards 2025 hat sich McDonalds etwas Besonderes einfallen lassen, um ebenfalls am Hype der Hit-Anime-Serien teilzunehmen.

In mehreren Beiträgen auf X veröffentlichte der Fast Food-Gigant, was die einzelnen Anime-Protagonisten wie Maomao aus Tagebücher der Apothekerin, Ruffy aus One Piece, Jin-Woo aus Solo Leveling oder sogar Frieren aus der gleichnamigen Serie bestellen würden – und manches gibt es bei McDonalds nicht einmal!

Die Bestellung von Jin-Woo, Maomao, Frieren, Ruffy und Co.

Der allererste Beitrag vom offiziellen McDonalds X-Account bezüglich der Anime-Helden und ihre Bestellungen handelte von Jin-Woo aus Solo Leveling. Immerhin wurde Solo Leveling als Anime des Jahres gekürt und somit hatte der Fast Food-Riese womöglich auch ihn als Starter für diese kleine Aktion ausgewählt.

Jin-Woo hat einen süßen Gaumen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Nach Jin-Woos Menu folgten die Beiträge zu Maomao, Ruffy, Frieren, Momo und Okarun und weitere Protagonisten Hit-Anime-Serien. Hier habt ihr alle Bestellungen der Anime-Helden*innen im Überblick.

Die Bestellung von Jin-Woo (Solo Leveling):

1x Egg McMuffin

10x Traubenmarmelade als Extra

Die Bestellung von Maomao (Die Tagebücher der Apothekerin):

1x Haferflocken mit Milch

Die Bestellung von Ruffy (One Piece):

1x Käse-Bagel mit Ei und Steak

1x Wurst

Extra Steak

Extra Speck

Die Bestellung von Frieren (Frieren: Nach dem Ende der Reise):

1x Käse-Bagel mit Ei und Steak

Die Bestellungen von Momo und Okarun (DanDaDan):

1x Orangensaft

1x Milch

2x Egg Muffins

Noch weitere Protagonisten aus anderen Hit-Animes sind mit von der Partie

Auch an Ranma 1/2 hat McDonalds gedacht. (Bild: © Netflix / Mappa)

Die Tagebücher der Apothekerin, One Piece, Solo Leveling, Frieren und DanDaDan sind jedoch nicht die einzigen Anime-Serien, die sich McDonalds für diese kleine Aktion geschnappt hat – denn auch die Protagonisten aus Ranma ½, Bleach, Blue Lock, Kaiju No. 8 und Attack on Titan haben ebenfalls ihre individuellen Menüs bekommen.

Die Bestellung von Ranma Saotome (Ranma ½):

1x Haferflocken mit Ahorn und Früchten

1x Iced Latte

Die Bestellung von Ichigo Kurosaki (Bleach):

1x Großes Frühstück mit Pfannkuchen

1x Ketchup

1x Erdbeerkonfitüre

2x Chocolate Chip Cookies

1x Coca-Cola

Die Bestellung von Yoichi Isagi Bestellung (Blue Lock):

1x Pfannkuchen

10x Röstis

Die Bestellung von Hibino Kafka (Kaiju No. 8):

8x Egg McMuffins

8x McGriddles

8x Käse-Bagel mit Steak, Ei und

8x Pfannkuchen

8x Großes Frühstück

8x Röstis

8x Wurstbrötchen

8x Wurstburrito

8x Kaffee

Die Bestellung des Kolossalen Titanen aus Attack on Titan:

1x Kaffee

Es ist nicht zu übersehen, dass einige unserer Protagonisten und Protagonistinnen eine ganz bestimmte Vorliebe haben. Frieren und Ruffys Liebe zu Steak waren zu erwarten, aber Jin-Woos große Bestellung an das Zehnfache an Traubenmarmelade hat uns dann doch noch überrascht.

Wer hätte auch ahnen können, dass der Kolossale Titan aus Attack on Titan gar nicht viel bei McDonalds bestellen würde, sondern nur einen kleinen Kaffee bräuchte.

Welche Bestellung von dieser Aktion gefällt euch am meisten und welche Anime-Charaktere könnt ihr euch darunter vorstellen?