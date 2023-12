Call of Duty 2025 wird angeblich ein direkter Black Ops 2-Nachfolger und spielt in der nahen Zukunft

Black Ops 2 erschien Ende 2012, 13 Jahre später soll angeblich der direkte Nachfolger erscheinen.

Es ist schon ein wenig absurd. Gerade erst hat Call of Duty Modern Warfare 3 das Licht der Gaming-Welt erblickt, da gibt es nicht nur Gerüchte zum nächsten, nein, mittlerweile sogar schon zum übernächsten Teil. Call of Duty 2025 steht uns erst in knapp zwei Jahren ins Haus, aber schon jetzt sind ein paar angebliche Details zum Shooter durchgesickert.

Bekannte Gesichter in der nahen Zukunft?

Was sind das für Details? Mehrere Quellen sollen Insider Gaming die groben Eckdaten von CoD 2025 verraten haben, die schon einmal eine Richtung erahnen lassen.

Setting: Angeblich spielt CoD 2025 in der nahen Zukunft, konkret im Jahr 2030.

Angeblich spielt CoD 2025 in der nahen Zukunft, konkret im Jahr 2030. Unterserie: Der Teil soll ein direkter Nachfolger von Call of Duty: Black Ops 2 werden; gut möglich also, dass das Spiel "Black Ops" im Namen trägt.

Der Teil soll ein direkter Nachfolger von werden; gut möglich also, dass das Spiel "Black Ops" im Namen trägt. Protagonisten: Viele bekannte Gesichter aus BO2, die sich einem neuen Bösewicht gegenüber sehen

Daneben gibt es auch angebliche erste Informationen zum Multiplayer-Modus bzw. der Herangehensweise an diesen:

Map-Auswahl: Zum Launch soll es sowohl remasterte Karten aus BO2 also auch komplett neue Maps geben.

Zum Launch soll es sowohl remasterte Karten aus BO2 also auch komplett neue Maps geben. Gameplay-Anpassungen: Die Entwickler sollen angeblich das Movement überarbeiten und das beliebte "Pick-10-System" zurückbringen, das euch euer Loadout aus insgesamt 10 frei wählbaren Elementen zusammensetzen lässt.

Die Entwickler sollen angeblich das Movement überarbeiten und das beliebte "Pick-10-System" zurückbringen, das euch euer Loadout aus insgesamt 10 frei wählbaren Elementen zusammensetzen lässt. Zombie-Modus: soll wieder mit an Bord sein

Wichtig: Hierbei handelt es sich um nicht bestätigte Informationen, die natürlich nicht stimmen müssen. Zudem ist Call of Duty 2025 in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Sollten also tatsächlich einer oder mehrere der oben genannten Punkte stimmen, kann es sein, dass sie im Laufe des Entwicklungsprozesses angepasst oder verworfen werden.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Auch CoD 2024 wird angeblich ein Black Ops

Sollten die Gerüchte stimmen, können wir uns in den nächsten Jahren auf gleich zwei neue Black Ops-Spiele einstellen – nachdem es aktuell zwei Modern Warfare-Teile in Folge gab. Denn auch Call of Duty 2024 soll in dieser Unterserie angesiedelt sein und angeblich den Golfkrieg als zentrales Thema haben.

Alle bisherigen Gerüchte zum nächsten CoD lest ihr in unserem Übersichtsartikel:

Die Call of Duty-Serie feierte in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Allerdings war der 2023er-Ableger Modern Warfare 3 keine Sternstunde der Reihe. Im Gegenteil, eine mehr als durchwachsene Kampagne und ein Multiplayer-Modus mit aufgewärmten Karten erweckten eher den Eindruck eines DLCs – auch bei uns.

Wie seht ihr das: Würde euch ein direkter Black Ops-Nachfolger gefallen? Und falls nein, welches Setting würdet ihr euch für CoD 2025 wünschen?