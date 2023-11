Call of Duty 2024: Alle Gerüchte zum nächsten CoD im Überblick

Kehrt im Jahr 2024 die Black Ops-Reihe zurück? Erste Gerüchte zu CoD 2024 sprechen dafür.

Im Jahr 2023 hat die Call of Duty-Serie ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit 2003 wurde in jedem Jahr ein neuer Teil veröffentlicht, dementsprechend erwarten wir auch im Jahr 2024 einen neuen Ableger der nach wie vor enorm populären Shooter-Reihe.

Wichtig: Offizielle Informationen seitens Activision gibt es bislang noch nicht, wohl aber einige wenige Gerüchte, die bereits andeuten, in welche Richtung Call of Duty 2024 gehen könnte. Wir haben diese Infos hier für euch zusammengetragen.

Hinweis: Aktuell stützt sich dieser Artikel noch auf wenige Gerüchte. Sobald neue Spekulationen und/oder offizielle Infos bekannt werden, werden wir den Artikel aktualisieren.

Neues Black Ops? Welches Setting hat Call of Duty 2024?

Nachdem in den Jahren 2022 und 2023 die Modern Warfare-Unterserie gleich zwei neue Ableger bekommen hat, sieht es ganz danach aus, als würde im Jahr 2024 eine andere Subserie ihr Comeback feiern.

Das geht jedenfalls aus einem Bericht von Windows Central hervor, laut dem im Jahr 2024 ein neues Black Ops – das mittlerweile sechste – erscheinen wird. Der Bericht nennt sogar konkrete Details für die Kampagne des Spiels:

Entwickler ist Treyarch

Zentraler thematisierter Konflikt des Spiels ist der Golfkrieg (möglicher Untertitel: "Gulf War")

Im Fokus soll dabei die CIA bzw. die Rolle der USA in diesem Krieg stehen

Einschätzung: Schon die älteren Black Ops-Spiele orientierten sich teilweise an realen Konflikten, zuletzt Black Ops: Cold War im Jahr 2020 (Kalter Krieg). Ein derartiges Setting bzw. Storyline in der Kampagne wäre also keine allzu große Überraschung. Generell gehören die Black Ops-Ableger neben Modern Warfare zu den beliebtesten CoD-Spielen überhaupt, eine Rückkehr erscheint also durchaus plausibel.

Nach Meinung vieler hat CoD insbesondere in diesem Jahr keine gute Figur gemacht. Gründe und Erklärungen dafür gibt es in diesem GameStar-Talk-Video.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Multiplayer: Was kommt im Mehrspieler-Modus auf uns zu?

Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, wird auch CoD 2024 aller Voraussicht nach wieder einen umfangreichen Multiplayer-Modus bieten. Auch hierzu finden sich im Windows Central-Bericht bereits ein paar Aussagen:

Map-Recycling älterer Teile geht weiter, auch CoD 2024 wird angeblich neu aufgelegte Multiplayer-Maps beinhalten

Nach nur einem Jahr soll mit dem Open World-Zombie-Modus aus Modern Warfare 3 schon wieder Schluss sein. CoD 2024 setzt angeblich erneut auf einen rundenbasierten Wellenmodus auf kompakten Maps.

Einschätzung: Während uns der erste Punkt nicht wirklich überraschen würde, klingt die direkte Abkehr von der gerade eingeschlagenen Zombie-Richtung nicht besonders glaubwürdig. Schließlich könnte man in kommenden Teilen durch die Open World-Ausrichtung und Warzone-Nähe des aktuellen Teils problemlos neue Elemente ins Spiel bringen.

Apropos: Natürlich dürfte auch CoD 2024 wieder mit Warzone verknüpft werden, wie alle Hauptableger der vergangenen Jahre.

Release: Wann erscheint Call of Duty 2024?

Vermuteter Release: Oktober/November 2024

Oktober/November 2024 Vermutete Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

In den letzten Jahren erschienen Call of Duty-Spiele stets im Zeitraum Oktober/November, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Auch wenn bislang noch nicht bekannt ist, wann CoD 2024 auf den Markt kommen wird, gehen wir auch im kommenden Jahr von einem Release in exakt diesem Zeitraum aus.

Early-Access: Schon die letzten CoD-Teile boten für Vorbesteller*innen Vorabzugriff auf die Kampagne des Spiels, Call of Duty 2024 soll das laut Windows Central aber noch einmal toppen. Manche Modi sollen dort nämlich schon "Wochen vor dem Release" verfügbar sein. Konkret soll es dabei unter anderem um den überarbeiteten Zombies-Modus gehen.

Fändet ihr eine Black Ops-Rückkehr im Jahr 2024 gut? Und falls nein, welche Richtung sollte CoD eurer Meinung nach im kommenden Jahr einschlagen?