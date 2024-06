Call of Duty Black Ops 6 wird gigantisch: Im Microsoft-Store ist von über 300 GB die Rede, aber Activision gibt Entwarnung

Call of Duty: Black Ops 6 setzt offenbar auch den Trend zu viel Platz auf der SSD fort.

Gestern Abend haben wir haufenweise neue Infos zu Call of Duty: Black Ops 6 bekommen. Der neue Activision-Shooter kann jetzt auch schon vorbestellt werden und hat dementsprechend eine eigene Seite im Microsoft- und Xbox-Store. Genau dort haben findige Fans jetzt entdeckt, wie unglaublich viel Speicherplatz das neueste CoD scheinbar frisst: Dort steht unter "ungefähre Größe" nämlich 309,85 GB – ein echter Brocken. Aber es gibt Hoffnung!

Call of Duty: Black Ops 6 soll 309,85 GB auf euren Festplatten belegen, aber Activision will nachbessern

Darum geht's: Um die kleine, sehr nischige Indie-Spielereihe Call of Duty. Vielleicht habt ihr ja sogar schon einmal davon gehört. Spaß beiseite: CoD geht auch dieses Jahr wieder in die nächste Runde, und zwar schon zum 21. Mal.

So sieht der neueste Trailer zu Black Ops 6 aus:

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

Knapp 310 GB auf der SSD? Laut dem Xbox-Store von Microsoft braucht ihr ungefähr 309,85 GB freien Speicherplatz, wenn ihr Call of Duty: Black Ops 6 installieren und spielen wollt. Außerdem benötigt ihr für's Texturen-Streaming auch eine ständige Verbindung zum Internet, selbst wenn ihr nur die Singleplayer-Kampagne zocken wollt (via: CharlieIntel).

Das wirkt selbst für CoD extrem groß: Die letzten Call of Duty-Spiele sind jeweils auch schon dadurch aufgefallen, dass sie fast die ganze PS5-Festplatte belegt haben, aber über 300 GB schlägt dem Fass dann doch den Boden aus.

Aber da stimmt wohl etwas nicht: Offenbar handelt es sich bei diesen Angaben um die Installationsgröße der kompletten Call of Duty HQ-App. Und zwar mit den installierten Titeln Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 und den Black Ops 6-Vorbestellungs-Daten. Laut Charlie Intel hat Activision aber bereits bestätigt, dass die Gesamtgröße zum Launch des Spiels reduziert werde.

Wieso hier so vorgegangen wird, bleibt völlig unklar. Besonders viel Sinn ergibt es nicht, dass hier angeblich die Dateien der beiden vorhergehenden Spiele zusammengerechnet werden, statt die Größe des eigentlichen Titels anzugeben. Ebenfalls unklar bleibt, ob Warzone bei diesen Zahlen ebenfalls schon mitgezählt wurde oder nicht.

Fest steht also wohl nur: Wir wissen nicht genau, wie groß Call of Duty Black Ops 6 letztlich ausfallen wird. Angesichts dieser Vorwarnung hier und dem Blick zurück auf die Vergangenheit gehen wir aber trotzdem davon aus, dass ihr einiges an Platz freiräumen müsst. Es dürften locker über 100 GB sein. Aber immerhin lassen sich in der Regel ja einzelne Teile wie der Zombies-Modus, Multiplayer oder Story-Kampagne einzeln installieren.

Wann kommt Call of Duty: Black Ops 6? Der Release des neuesten Shooters aus dem Hause Activision liegt auf dem 25. Oktober 2024. Weil Microsoft Activision aufgekauft hat, erscheint dieses CoD zum ersten Mal überhaupt auch direkt zum Launch im Game Pass-Abo. Alle Plattformen bis auf die Nintendo Switch werden abgedeckt, Black Ops 6 kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

Wie groß schätzt ihr den Festplattenplatz-Bedarf des nächsten Call of Dutys ein? Was sagt ihr zu den seltsamen Angaben?