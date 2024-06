Call of Duty: Black Ops 6 im Angebot – Schon vor Release für PS5, PS4 & Xbox günstiger sichern

Falls ihr Call of Duty: Black Ops 6 vorbestellen möchtet, könnt ihr das jetzt mit einem ordentlichen Rabatt tun.

Dass Spiele kurz nach dem Release schon im Preis sinken, ist ja mittlerweile normal. Dass es schon vier Monate vor Release einen deutlichen Rabatt gibt, ist aber doch eher ungewöhnlich. Call of Duty: Black Ops 6, das am 25. Oktober 2024 erscheinen soll, gibt es trotzdem schon jetzt günstiger.

Bei Coolblue könnt ihr euch den Shooter in allen Versionen (also PS5, PS4 und Xbox) jetzt für 64,99 statt 79,99€ bei kostenlosem Versand sichern. Falls ihr sowieso vorhattet vorzubestellen, um gleich zum Release losspielen zu können, könnt ihr das hier jetzt laut Vergleichsplattformen am günstigsten tun:

Falls ihr auf Xbox spielen möchtet, solltet ihr übrigens bedenken, dass CoD: Black Ops 6 als erstes Call of Duty direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten sein wird. Eventuell könnte das Abo für 10,99€ im Monate, das euch noch hunderte weitere Spiele bietet, der bessere Deal für euch sein.

Was bietet Call of Duty: Black Ops 6?

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

Die Singlepayer-Kampagne von CoD: Black Ops 6 spielt Anfang der 90er zur Zeit des zweiten Golfkriegs und soll Züge eines Agententhrillers aufweisen. Mit Frank Woods ist ein bekannter Charakter dabei. Die beiden anderen Hauptfiguren, nämlich der Frischling Troy Marshal und die Anführerin Jane Harrow, sind hingegen neu. Alle drei müssen zusammen eine Verschwörung aufklären, die bis in hohe Regierungskreise reicht.

Die Kampagne soll neben dem üblichen Call of Duty-Bombast euch jede Menge Abwechslung bieten, von einem Raubüberfall in einem Casino bis zum Infiltration einer russischen Militärbasis. Die Missionen sollen zudem nicht streng linear verlaufen, sondern verschiedene Lösungsmöglichkeiten bieten.

Im Multiplayer gibt es zum Start 16 komplett neue Maps, außerdem wird das bekannte Prestige-System mit 10 Stufen wiedereingeführt. Ein Zombie-Modus ist natürlich auch wieder mit dabei, der diesmal aber wieder linearer verlaufen und keine Open World wie in Modern Warfare 3 bieten wird.

Optisch sieht Call of Duty: Black Ops 6 schon mal recht stimmungsvoll aus.

Ein paar Gameplay-Neuerungen gibt es auch. Besonders stolz scheint das Entwicklungsstudio Treyarch auf das neue „omnidirektionale Movement“ zu sein, das euch Sprinten und Springen in alle Richtungen und komplette Drehungen im Sprung ermöglichen soll. Außerdem gibt es jetzt 9 statt 4 Trefferzonen.

