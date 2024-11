Zombies in Call of Duty: Black Ops 6 ist der optimale Modus, um das neue Omnimovement zu meistern

Was ist denn Omnimovement? Hinter diesem Wort verbirgt sich ein völlig neues Feature von Call of Duty: Black Ops 6. Erstmals könnt ihr ohne Geschwindigkeitsverlust in jede Richtung beinahe alle Bewegungen ausführen. Ihr könnt also nicht mehr nur nach vorne rennen, sondern auch mühelos zur Seite oder rückwärts hetzen.

In CoD: Black Ops 6 könnt ihr bestimmte Moves nicht nur - wie bisher - ausschließlich in Vorwärtsrichtung ausführen. Vielmehr könnt ihr euch jetzt wie ein Actionheld der 90er in jede Richtung mit den gleichen Manövern bewegen.

Omnimovement erlaubt euch, sämtliche möglichen Bewegungen in alle horizontalen Richtungen auszuführen. Wenn ihr euch also nach links oder rechts bewegen und gleichzeitig sprinten wollt, dann klappt das jetzt auch einwandfrei. Wenn ihr vorwärts oder rückwärts rutschen wollt, dann macht es einfach!

Probiert die neuen Möglichkeiten aus und ihr werdet schnell den Bogen raus haben. Dann steht einem actionreichen Abenteuer, in dem ihr in alle Richtungen springt, rutscht und hechtet nichts mehr im Wege. Call of Duty war noch nie so flott und dynamisch wie mit Black Ops 6!

Wenn ihr neu in CoD: Black Ops 6 seid, dann fangt mit den Zombies an!

Was ist denn der Zombie-Modus? Dieser spezielle Spielmodus wurde erstmals 2008 in Call of Duty: World at War eingeführt und ist seitdem in den meisten CoD-Teilen und in allen von Treyarch entwickelten Episoden ein fester Bestandteil des Spiels.

Wenns an allen Ecken schaurig stöhnt und schlurft, dann wird es höchste Zeit, um durchzuladen und loszuballern!

In der aktuellen Version in Call of Duty: Black Ops 6 handelt es sich um einen Koop-Spielmodus, in dem ihr jeweils eine Unzahl von grauslichen Untoten bekämpft. Habt ihr alle Gegner erledigt, beginnt eine weitere Runde mit noch mehr und stärkeren Feinden. Derweil sammelt ihr wertvolle Upgrades und löst Quests auf der Map, um der immer stärker werdenden Horde zu trotzen.

Das Spiel endet, wenn ihr euch entweder zu bestimmten Zeiten im Spiel auf einen Helikopter retten könnt oder letztendlich von der müffelnden Meute überrannt werdet.

Das klingt nach einem Heidenspaß und das ist es auch. Aber die Zombie-Zerstückelung ist noch für so viel mehr gut!

Zombies sind gut fürs neue Feature Omnimovement

Das neue Omnimovement ist ein cooles Feature, doch bis man es gemeistert hat, ist einiges an Übung erforderlich. Im Multiplayer-Modus kann es also für Stress sorgen, auf geschickte, menschliche Gegner zu stoßen.

Doch zum Glück gibt’s Zombies in Call of Duty: Black Ops 6. Die fauligen Untoten sind zwar relativ flott unterwegs, aber dennoch langsamer als eure Spielfigur. Das heißt, dass ihr vor der schlurfenden Horde allerlei Kapriolen mit dem neuen Omnimovement-System schlagen könnt.

Gegen weniger intelligente Monster könnt ihr das neue Omnimovement viel besser einüben, als gegen menschliche Gegner im Multiplayer-Modus.

Gerade zu Beginn einer Session mit den Zombies ist das noch recht leicht, denn es kommen nur einfache Untote in überschaubaren Zahlen. Rennt also fröhlich um sie herum, hechtet vor ihnen davon oder rutscht ihnen in die Beine und haut sie mit Nahkampfwaffen kaputt.

Später, wenn dann wirklich massive Meuten auftreten und euch in die Mangel nehmen, werdet ihr die vielfältigen Manöver-Möglichkeiten des Omnimovement erst recht brauchen. Denn wenn euch die gammligen Gesellen erst mal eingekesselt haben, seid ihr schnell am Boden und verliert womöglich eure wertvollen und mühsam gesammelten Power-Ups.

Apropos Power-Ups: Es gibt sogar ein Item, nämlich der Drink “Dr. Niete”, der jeweils eine Explosion auslöst, wenn ihr einen Hechtsprung macht. Ihr werdet also im Zombie-Modus geradezu ermutigt, möglichst viel vom Omnimovement zu nutzen.

Zombies bringen schnelle Level-Ups bei Waffen und Ausrüstung

Aber “Moment mal!”, mag so mancher von euch jetzt sagen. “Man kann das Omnimovement doch auch prima in der Single-Player-Kampagne ausprobieren und dabei noch die coole Story um Verrat und Spionage erleben!”. Ja, das stimmt, aber im Single-Player-Modus bekommt ihr keine Erfahrungspunkte, um euren Spieler-Level und eure Waffenstufen zu erhöhen.

Im Zombie-Modus ist das jedoch ein fester Bestandteil der Spielmechanik. Wenn ihr also einem ekligen Zombie die hässliche Visage mit der Shotgun neu arrangiert, erhaltet ihr für jeden Kill Punkte, um den Waffenlevel zu erhöhen.

Die hilfreichen Zombies unterstützen euch mit vollem Körpereinsatz dabei, dass ihr eure Waffen und eure Spielerstufe zügig auflevelt. Wie nett von ihnen!

Und wenn ihr euch gut schlagt, hagelt es am Ende der Runde massig Erfahrungspunkte, selbst wenn euch die Zombies am Ende erwischen und mit euch ein “Gehirn-All-You-Can-Eat-Buffet” veranstalten. Gerade wenn ihr noch keinen hohen Spieler-Level habt, sind so oft gleich mehrere Stufenaufstiege nach nur einer Zombie-Session möglich!

Diese Level wiederum sind extrem wichtig, denn nur so bekommt ihr Zugang zu neuen und effektiveren Waffen, Killstreaks, Ausrüstung und Perks. Was gibt es also Besseres, als fröhlich mit Freunden Zombies in rauen Mengen abzuservieren und dann auch noch eine Menge neue und coole Waffen und anderes Zeugs freispielen, das ihr dann gleich auch noch im Multiplayer einsetzen könnt?

Zombies killen macht einen Heidenspaß!

Zu guter Letzt sollte das Wichtigste nicht unerwähnt bleiben: Es macht einfach einen Mordsspaß, Zombies über den Haufen zu schießen! Die hirnlosen Untoten gehen gänzlich anders vor als menschliche Gegner im Multiplayer oder die KI-Feinde in der Kampagne. Sie weichen nicht aus, sie nutzen keine Manöver und sie schießen (meistens) auch nicht zurück.

Stattdessen schlurfen und wanken sie schnurstracks auf euch zu und nichts ist befriedigender, als in so ein Meer aus modernden Monstren eine gut gezielte Haftgranate zu werfen oder mit einem voll aufgemotzten Maschinengewehr (oder gar eine der seltenen Wunderwaffen!) einfach nach Herzenslust draufhalten.

Wenn ihr euch gut anstellt und bestimmte Waffen und Effekte freispielt, könnt ihr der fauligen Horde auch mit besonderen Waffen an den Kragen gehen.

Das macht Spaß und ihr bekommt für besonders spektakuläre Zombie-Zerlegungen auch noch Achievements und Extra-Punkte sowie coole One-Liner-Sprüche eurer Spielfigur spendiert.

Überhaupt ist eine Session im Zombie-Modus eine immer weitere eskalierende Spirale von Action, Bedrohung und Belohnung, denn je mehr ihr spielt, desto mehr Bereiche der Map werden euch offenbart und ihr findet neue Möglichkeiten, euch weiter aufmotzen.

Da die Zombies auch mit jeder Welle zahlreicher und gefährlicher werden, ist das auch bitter nötig, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Aber schon nach wenigen Versuchen hat jeder den Bogen raus und gerade im Koop mit Freunden steht so einer abendfüllenden Zombie-Party mit massenweise Ingame-Belohnungen nichts mehr im Wege!

Worauf wartet ihr also noch? Holt euch das neue Call of Duty: Black Ops 6 und heizt den Zombies ordentlich ein! Sie warten schon auf euch! Und wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann holt euch das Upgrade für die Vault-Edition inklusive des Season 1 Blackcell Battle Pass, 4 Operator-Skins, 5 Mastercraft-Waffen und 12 extra Kaugummis für den Zombie-Modus ab nur 30 Euro.