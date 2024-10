Call of Duty führt mit Black Ops 6 den ersten nicht-binären Operator für den Multiplayer ein

Volta Rossi ist der erste non-binäre Operator in einem CoD-Spiel.

Im Multiplayer des neuesten Call of Duty-Ablegers Black Ops 6 feiert die Shooter-Serie eine Premiere. Mit Volta Rossi können wir den ersten klar definierten nicht-binären Charakter spielen. Leider ruft das auch toxische Kommentare auf den Plan.

Bei Volta Rossi handelt es sich um einen non-binären Operator der Crimson One-Fraktion für den Multiplayer-Modus.

Der Charakter identifiziert sich weder mit dem Geschlecht “Mann” noch “Frau”. Stattdessen wird hierfür im Englischen gerne der Begriff Enby verwendet, eine Abkürzung für non-binary Personen (kurz “nb”, “enby” ausgesprochen). Dass Activision und Treyarch sich bewusst dazu entschieden haben, wird unter anderem durch die Verwendung der geschlechtsneutralen Pronomen “their” und “them” in der offiziellen Charakterbeschreibung deutlich:

“Background: A street-smart rogue with a blue-blood pedigree, Volta Rossi is an enigma who left the comfort of aristocracy to forge a new name as a HUMINT specialist. Their ties to the Luttazzi family give them unique insight into Avalon.”