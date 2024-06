Call of Duty: Black Ops 6 - Wie lang ist die Kampagne? Entwickler gibt ersten Hinweis

Die Kampagne von Call

Call of Duty: Black Ops 6 heißt der diesjährige Teil der beliebten Shooter-Serie.Und der bringt unter anderem auch wieder eine Kampagne mit, die in diesem Teil Anfang der 90er spielt und euch in die Rolle von Agenten versetzt, die von ihren eigenen Leuten gejagt werden.

Laut Entwickler Treyarch ist dabei Abwechslung ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung gewesen und gerade mit Blick auf die letzten Black Ops-Teile dürfte uns in der Kampagne sicherlich die ein oder andere Überraschung erwarten.

Bei der Spielzeit bzw. Länge der Kampagne wird uns Black Ops 6 hingegen nicht wirklich überraschen. Denn auch zu der äußerten sich die Entwickler*innen im Nachgang der offiziellen Enthüllung. Im Gespräch mit Game File sagte Yale Miller, der Director of Production bei Treyarch dazu folgendes:

"Derzeit hat das Spiel die Länge einer klassischen Call of Duty-Kampagne."

Yale Miller, via gamesradar.com

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

So lang waren bisherige Treyarch-CoD-Kampagnen

"Klassische Call of Duty-Kampagne" ist natürlich ziemlich unspezifisch, weil die Länge der Call of Duty-Kampagnen in der Vergangenheit zwischen 4 und 9 Stunden schwanken konnte. Beim Blick auf die Längen der letzten Treyarch-CoD-Kampagnen ergibt sich laut der Seite howlongtobeat.com folgendes Bild:

Call of Duty: Black Ops Cold War: 5,5 Stunden

5,5 Stunden Call of Duty: Black Ops 3: 9 Stunden

9 Stunden Call of Duty: Black Ops 2: 7 Stunden

7 Stunden Call of Duty: Black Ops : 7 Stunden

: 7 Stunden Call of Duty: World at War: 7 Stunden

Natürlich sind das Durchschnittswerte. Wie lange man für eine Kampagne braucht, hängt immer auch von Faktoren wie dem eigenen Spielstil und dem verwendeten Schwierigkeitsgrad ab. Ausgehend von den oben stehenden Werten gehen wir jedenfalls von einer Black Ops 6-Kampagnenlänge zwischen 5 und 7 Stunden aus. Rein geschätzt natürlich.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Auch zum Multiplayer hat Treyarch bereits einige Details bekannt gegeben, darunter, dass es zum Start 16 komplett neue Maps geben wird. Die komplette Enthüllung des Mehrspieler-Teils erfolgt dann Ende August auf der CoD Next.