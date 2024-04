Call of Duty-Mikrotransaktionen erreichen neuen, traurigen Tiefpunkt: Diese Waffe kostet €80 und ihr könnt nichtmal Camos draufpacken

Für diese CoD-Nahkampfwaffe könntet ihr euch auch ein ganzes Spiel kaufen.

Falls ihr dachtet, es geht im Hinblick auf Mikrotransaktionen nicht mehr schlimmer als Diablo 4 oder Dragon's Dogma 2, habt ihr eure Rechnung ohne Call of Duty gemacht. In CoD Modern Warfare 3 oder Warzone gibt es jetzt nämlich eine einzelne Nahkampfwaffe, die sagenhafte 80 Euro kostet.

Ihr bekommt für das Geld zwar auch noch allerhand anderen Kram, aber müsst eben trotz allem mehr als das bezahlen, was aktuell ein ganzer Vollpreistitel kostet.

Call of Duty-Waffe kostet 80 Euro und ist nicht einmal mit Camos kompatibel

Darum geht's: Unter Mikrotransaktionen versteht man Ingame-Käufe mit Echtgeld. Sie greifen immer stärker um sich und sind genau das, was Free2Play-Titel wie Fortnite so lukrativ macht. Oder eben auch mal Vollpreistitel. Während sich zuletzt vor allem Diablo 4 mit unsagbar teurem Zeug unbeliebt gemacht hat, schießt jetzt Call of Duty den sprichwörtlichen Vogel ab.

Das Godzilla x Kong-Crossover in Call of Duty besteht aus vier verschiedenen Content-Paketen, die ihr euch für jeweils 2.400 CoD-Punkte (umgerechnet 19,99 Euro) kaufen könnt. Wer sich wirklich alle vier Godzilla x Kong-Packs holt, bekommt gewissermaßen als Belohnung noch mal eine einzigartige Nahkampfwaffe obendrauf.

Dabei handelt es sich um einen Affen-Arm, der in einem verstärkten Exoskelett-Handschuh in gelb steckt. Das sieht natürlich etwas eigen aus, ist aber sicher Geschmackssache. Obendrein lassen sich nicht einmal die hart erspielten Waffen-Camos darauf anwenden.

Aber immerhin gibt es eine einzigartige Inspizieren-Geste, bei der ihr euch mit dem Kong-Arm auf die Brust klopft. Na, wenn das nichts ist! Hier könnt ihr euch das Teil im Video ansehen:

Community ist wenig begeistert: Der Affen-Arm kommt nicht besonders gut an und dass er insgesamt so teuer ist, erst recht nicht. Dann enttäuscht viele auch noch das Design, weil es keine besonders coole Animation gibt, wenn wir etwa Gegner damit boxen.

Einige Fans erinnern an die Zeiten, als in Black Ops 3 einfach kostenlos Items wie die Boxhandschuhe von der Community freigespielt werden konnten. Wieder andere bringen natürlich auch die berühmt-berüchtigte Pferderüstung aus Elder Scrolls 4: Oblivion ins Spiel, die quasi den Anfang vom Ende markeirt hat. Selbstverständlich bricht auch die altbekannte "Man muss es ja nicht kaufen"-Debatte aus.

Wie steht ihr zu solchen Preisen für Inhalte, die man in anderen Spielen einfach kostenlos freischalten kann? Findet ihr das in Ordnung, geht es zu weit, ist es euch egal?