Den Dragon's Dogma 2-Shitstorm um Mikrotransaktionen hätte sich Capcom ersparen können

Den Shitstorm rund um DLCs hätte sich Capcom sparen können.

Vor wenigen Stunden ist Dragon’s Dogma 2 für PS5, Xbox Series und PC erschienen. Während internationale Tests, auch meiner für GamePro, ein überaus positives Bild zeigen, steht das Action-RPG zum Release dennoch hart in der Kritik. Auslöser sind Mikrotransaktionen, die für Echtgeld spielerische Vorteile bringen und heute ohne vorherige Ankündigung den Weg ins Spiel gefunden haben.

Um welche Items es sich handelt, was sie bewirken und auch, warum sich Capcom hier selbst einen Bärendienst erweist, das will ich euch kurz erklären.

Ein Überblick über die Miktronstraktionen in Dragon’s Dogma 2

Schauen wir uns zunächst an, welche Gebrauchsgegenstände hier gemeint sind. Vorab die Information, dass ihr alle aufgelisteten Items ohne Zusatzkosten auch im Spiel bekommen könnt.

Lazarusstein (0,99€): Belebt euch nach dem Ableben einmalig wieder.

(0,99€): Belebt euch nach dem Ableben einmalig wieder. Riftkristalle (0,99€/500 Stück): Mit ihnen könnt ihr neue Vasallen anheuern und besondere Items kaufen.

(0,99€/500 Stück): Mit ihnen könnt ihr neue Vasallen anheuern und besondere Items kaufen. Zielkristall (2,99€): Wird in der Welt platziert und schaltet einen weiteren Schnellreisepunkt frei. Kann portabel eingesetzt und an einem anderen Ort aufgestellt werden.

(2,99€): Wird in der Welt platziert und schaltet einen weiteren Schnellreisepunkt frei. Kann portabel eingesetzt und an einem anderen Ort aufgestellt werden. Mehrdeutiger Weihrauch (1,99€): Ändert einmalig die Wesensart eures Vasallen

(1,99€): Ändert einmalig die Wesensart eures Vasallen Gefängnisschlüssel/Kerkerschlüssel (0,99€)

(0,99€) Harpyienlockende Rauchzeichen (0,99€/ 3 Stück): Ruft Harpyien herbei, die euch in die Lüfte befördern.

(0,99€/ 3 Stück): Ruft Harpyien herbei, die euch in die Lüfte befördern. Lager-Ausstattung (2,99€): Wird zum Aufschlagen eines Camps an einer Feuerstelle genutzt.

(2,99€): Wird zum Aufschlagen eines Camps an einer Feuerstelle genutzt. Kunst der Metamorphose (1,99€): Ändert einmalig das Aussehen eures Helden oder eures Hauptvasallen.

Einzig den Herzanhänger (1,99€), der eure Bindung zu einem NPC stärkt, haben wir bislang noch nicht im Spiel gefunden. Zudem wird er in einem aktuellen Statement von Capcom auch nicht unter den sammelbaren Items aufgelistet.

Einordnung: Ist ein Kauf überhaupt nötig?

Seien es die Lazarussteine, die Riftkristalle oder selbst der Herzanhänger, bei keinem der aufgelisteten Items ist ein Kauf notwendig. Es sei denn, ihr möchtet euch entgegen dem aufs Erkunden ausgelegten Spielprinzip einen sofortigen Vorteil verschaffen. Hier ein paar Beispiele:

Kunst der Metarmorphose, um euer Aussehen nachträglich anzupassen, könnt ihr in zweifacher Ausfertigung für Riftkristalle direkt in der ersten großen Stadt bei einem Händler erwerben. Im New Game Plus-Modus könnt ihr eure Spielfigur und euren Hauptvasallen zudem frisch erstellen.

Kunst der Metamorphose könnt ihr gleich doppelt bei einem frühen Händler kaufen.

Gefängnis- oder Kerkerschlüssel könnt ihr für wenig Gold bei Händlern kaufen und sie zudem mehrfach im Spiel finden.

Riftsteine zum Rekrutieren von Vasallen werden euch zwar im ersten Spieldurchgang abseits des Endgames nicht hinterhergeworfen, in meinem Spieldurchlauf waren jedoch stets genug vorhanden. Habt ihr zu schnell zu viele Riftsteine und könnt von Beginn an mächtige Vasallen kaufen, hat das gar einen unbefriedigenden Nebeneffekt.

Das Action-RPG hat einen sehr ausgewogenen und gut durchdachten Schwierigkeitsgrad, der auf diese Weise ausgehebelt wird. Dragon’s Dogma 2 ist ein Spiel, in dem es motiviert, sich wichtige Ressourcen und Items auch durch das Spielen zu verdienen.

Neben von Capcom platzierten Zielkristallen, könnt ihr im Spiel auch einige portable finden.

Lazarussteine werden euch dank einer frühen Quest sogar auf der Karte angezeigt und ich hatte stets ausreichend im Gepäck. Und was Zielkristalle anbelangt: Ja, sie sind rar, doch auch hier gilt, dass ich alle relevanten Zielorte mit auffindbaren Zielkristallen versehen konnte. Um sie zu bekommen, ist jedoch aufmerksames Spielen und gutes Erkunden eine Voraussetzung.

Und um abschließend noch den nicht vorhandenen Herzanhänger aufzugreifen. Um die volle Zuneigung eines NPCs zu gewinnen, könnt ihr alternativ auch Blumensträuße verschenken, die mehr als ausreichend im Spiel vorhanden sind.

Capcom hat sich einen Bärendienst erwiesen

Ein Unding ist jedoch, dass Capcom erneut nicht klar vor Release kommuniziert hat, welche Art von Mikrotransaktionen im Spiel sind.

Dragon’s Dogma 2 ist hier nämlich nur das jüngste Beispiel. Auf beispielsweise die Remakes von Resident Evil, und auch Monster Hunter World, die ebenfalls auf derartige DLCs setzen, treffen die aktuell laut werdenden Vorwürfe – unter anderem in den negativen Rezensionen auf Steam – ebenso zu. Hier sei aber erwähnt, dass sich viel Kritik auch an den enormen Hardware-Hunger, den schlechten Maus- und Tastatur-Support sowie dem Denuvo-Kopierschutz richtet.

Aktuell geben lediglich 39,96% aller Spieler*innen eine positive Rezension ab.

Neues Spiel-Funktion soll kommen: Dass kein zweiter Charakter erstellt werden kann, steht ebenfalls stark in der Kritik. Diesen Punkt will Capcom jedoch zeitnah ausbessern.

Auch weil viele potentielle Käufer*innen das Ausmaß der DLCs verständlicherweise nicht einschätzen können, wird heute über Mikrotransaktionen geredet und weniger darüber, was Dragon’s Dogma 2 für ein tolles Rollenspiel ist. Hier muss Capcom künftig transparenter agieren.

Erst recht bei einem Singleplayer-Rollenspiel, bei dem viele Spieler*innen die Existenz von Mikrotransaktionen verständlicherweise besonders kritisch betrachten. Im Endeffekt schadet sich Capcom hier nachhaltig. Nicht nur was das Image anbelangt, auch die Rezensionen auf Steam wirken für potentielle Käufer abschreckend. Ob ein solcher Shitstorm am Ende jedoch mehr Geld durch den Verkauf von DLCs einbringt, als Capcom durch die Kritik verliert, ist an dieser Stelle nur schwer zu beantworten.

Ein wichtiger Rat von mir an euch

Wie eingangs erwähnt, braucht ihr all die oben aufgelisteten Items nicht extra kaufen, um mit dem Action-RPG euren Spaß zu haben. Im Gegenteil, sie können eurem Spielspaß sogar schaden, da sie die großen Stärken von Dragon’s Dogma 2 abschwächen: den Spaß am Erkunden und an packenden Kämpfen gegen die Monster.

Auch das ist der Grund, warum sie im GamePro-Test nicht mahnend hervorgehoben wurden. Sie werten das Spiel aus meiner Sicht nicht ab und stellen lediglich eine kostenpflichtige Alternative dar.

Wie seht ihr das Thema? Schreib mir eure Meinung gerne in die Kommentare.