Warum Call of Duty Modern Warfare 3 so groß ist - und wie ihr die Datenmenge reduzieren könnt

Captain Price steckt auch in Call of Duty Modern Warfare 3 wieder im Schlamassel.

Call of Duty Modern Warfare 3 setzt nicht nur die Tradition des alljährlichen CoD-Releases fort. Sondern auch die, dass dieses Spiel wieder unfassbar viel Speicherplatz auf euren Festplatten benötigt. Warum wir schon wieder haufenweise andere Spiele löschen müssen, wenn wir keine Extra-SSD haben, erläutert Publisher Activision. Im selben Atemzug gibt es aber auch noch Hilfestellungen dazu, wie wir die Installationsgröße wieder verringern können.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist wieder riesig, aber was ist der Grund dafür?

Darum geht's: Wer Call of Duty Modern Warfare 3 auf seiner oder ihrer PS5 installieren will, benötigt dafür laut der Spieleverpackung "mindestens 150 GB" freien Speicherplatz. Allerdings werde lediglich ein Download von 90 GB fällig. Fest steht: Ihr müsst wieder zwischen 100 und 200 GB freiräumen oder freihalten.

0:30 Call of Duty Modern Warfare 3 - Die Kampagne ist ab sofort spielbar!

Wieso denn das? Laut dem offiziellen Call of Duty-Account auf Twitter liegt das ganz einfach daran, dass CoD MW3 zum Launch so viele Inhalte zu bieten hat. Da wäre nicht nur die Kampagne und ein erstmals in einer Open World angesiedelter Zombies-Modus. Nein, da gibt es auch noch die vielen Inhalte aus CoD MW2, die übernommen werden und DMZ sowie Warzone.

Aber keine Bange: Ihr merkt wahrscheinlich allein schon anhand dieser Aufzählung, was ihr dagegen unternehmen könnt. Wollt ihr nämlich nur bestimmte Teile des diesjährigen Call of Dutys spielen, müsst ihr die anderen natürlich nicht zwangsläufig mit installieren beziehungsweise installiert lassen.

So könnt ihr Speicherplatz sparen und einzelne Teile von CoD MW3 wieder deinstallieren

Im Klartext heißt das: Habt ihr die Singleplayer-Kampagne durchgespielt, könnt ihr sie einfach wieder löschen. Zockt ihr sowieso nur den Multiplayer und nie Warzone oder DMZ, schmeißt ihr einfach auch noch diese beiden Teile von euren Festplatten. So lässt sich das Ganze relativ schnell auf ein angenehmeres Maß schrumpfen.

Wie funktioniert das? Dafür begebt ihr euch in das sogenannte Call of Duty-HQ, also den Launcher-Hub, aus dem ihr die einzelnen Spiele zum Beispiel auf eurer PS5 startet. Dort findet ihr die Möglichkeit, eure Daten zu managen und einzelne Teile von Modern Warfare 3 wieder runterzuschmeißen.

Eigentlich erscheint Call of Duty Modern Warfare 3 regulär erst am 10. November. Wer den Shooter aber vorbestellt, darf wieder einmal etwas früher ran, zumindest an die Singleplayer-Kampagne. Die kann bereits seit gestern gespielt werden, bleibt aber hinter den Erwartungen vieler Fans zurück. Sie werfen dem Spiel vor, nur ein überteuerter DLC zu sein.

