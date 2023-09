In Call of Duty Modern Warfare 3 kehren die Zombies in ihrem eigenen großen und überarbeiteten Modus zurück.

Call of Duty Modern Warfare 3 bringt endlich den Zombies-Modus zurück, den viele Fans im Vorgänger schmerzlich vermisst haben. Dieses Mal gibt es aber einige Neuerungen: Die Open World-Gebiete sollen größer als je zuvor sein und dasselbe gilt auch für die Zombie-Horden, mit denen wir es zu tun bekommen.

CoD Modern Warfare 3: Erste Story-Details zum Zombies-Modus enthüllt

Cinematic Trailer zeigt alte Bekannte: Im ersten richtigen Story-Trailer zum diesjährigen Zombie-Modus sehen wir unter anderem Soap und Kate Laswell – die Task Force 141 bekommt es zum ersten Mal mit den Zombies zu tun. Unterstützt werden sie dabei von Sergei Ravanov aus CoD Black Ops: Cold War.

4:20 Call of Duty Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zum Zombie-Modus sieht fantastisch aus

Darum geht's bei "Operation Deadbolt": Die Dark Aether-Saga aus den vorherigen Call of Duty: Zombies-Modi wird fortgesetzt. Das heißt auch, dass Victor Zakhaev ein Comeback feiert und seine Söldnertruppe Terminus Outcomes gleich mitbringt. Wir schlagen uns dieses Mal mit Zombies und Menschen herum, während wir die Folgen der Ereignisse aus dem Trailer gerade biegen wollen.

Im Keller eines Hotels findet der Oberfiesling das begehrte Aetherium, umringt von einigen besonders toten Zeitgenossen. Es kommt zum Kampf mit der Polizei (ein in CoD untrügliches Zeichen dafür, wer hier die Bösen sind!) und Zakhaev setzt daraufhin das Zombie-Mittel frei: Alles wird von einem lila Nebel umhüllt und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Call of Duty Modern Warfare 3: Das ist neu im Zombies-Modus

Auf dem offiziellen Call of Duty-Blog wird die Story des Trailers noch ein bisschen weiter aufgedröselt, wir finden aber auch die eine oder andere handfeste Aussage zum kommenden Zombie-Modus.

Große Open World-Map: Bereits im Vorfeld hieß es, dass wir es mit der bisher größten Map zu tun bekommen, die es im Zombies-Modus jemals gab. Jetzt wissen wir auch, dass es wieder verschiedene Regionen mit sich steigernder Schwierigkeit geben wird.

Noch größere Zombie-Massen: Laut Activision, Treyarch und Co begegnet uns dieses Mal eine "größere Quantität an Untoten als je zuvor", während wir uns mit den zusätzlichen Aufgaben in der Spielwelt herumschlagen. Es dürfte also wieder alle Hände voll zu tun geben.

Nicht nur Zombies sind unterwegs: Auf diesen riesigen Maps begegnen wir neben den Untoten aber auch menschlichen Gegenspielern wie der fiesen Söldnertruppe, die uns ebenfalls ans Leder will. Darüber hinaus treiben sich aber auch noch andere Spieler*innen-Squads auf der Karte herum, die wir aber offenbar nicht bekämpfen können – der neue Zombies-Modus soll reines PvE-Gameplay bieten.

Wie findet ihr den Trailer und was haltet ihr von den angekündigten Neuerungen?