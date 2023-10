Call of Duty Modern Warfare 3: CoD-Newsseite rankt die besten Waffen in der Beta

Auch Modern Warfare 3 wird wieder ein großes Waffenarsenal bieten.

Im November steht der Release von Call of Duty Modern Warfare 3 an und schon vorab lässt sich der Multiplayer-Modus im Rahmen einer Beta ausprobieren. Die erste Phase ist bereits vorbei, die zweite startet am 12. Oktober. Dann gibt es für ein paar Tage wieder die Möglichkeit, einige der neuen Inhalte auszuprobieren, darunter etwa die Maps und natürlich die Waffen.

In der Beta gibt es bereits einige Knarren in den unterschiedlichen Waffen-Kategorien, von denen in der Meta des Spiels allerdings einige schwächer und andere stärker sind. Welche besonders empfehlenswert sind, zeigt jetzt ein Ranking der Seite Charlieintel.

Die veröffentlicht täglich News zu Shootern wie eben Call of Duty und hat sich alle Waffen der Beta genauestens angeschaut. Herausgekommen ist eine Platzierungsliste der besten Knarren in der Beta.

Die besten Waffen in der CoD MW3-Beta – laut Charlieintel

MCW MTZ-556 Rival-9 BAS-B Striker MTZ-762 AMR9 SVA 545 Riveter Holger 26 MTZ Interceptor MCW 6.8 Pulemyot 762 Lockwood 680 Longbow KV Inhibitor WSP Stinger Renetti COR-45 PILA

Quelle: charlieintel.com

Zwei Sturmgewehre an der Spitze: Die ersten beiden Plätze werden von Assault Rifles belegt, von denen Platz Nummer 1 – die MCW – ein echter CoD-Klassiker ist. Denn es ist eine "Neuauflage" der ACR, die unter anderem auch schon in Modern Warfare 2 verfügbar war. Den Platz an der Spitze beansprucht die MCW unter anderem wegen ihrer hervorragenden Schadensreichweite und des geringen Rückstoßes.

Auf Platz 2 folgt mit der MTZ-556 ebenfalls eine Assault Rifle, die von Charlieintel vor allem für Einsteiger*innen empfohlen wird. Auf dem dritten Platz findet sich mit der Rival-9 dann erstmals eine andere Waffenklasse (SMG), auch hier wird von den Expert*innen die Vielseitigkeit gelobt.

Wichtiger Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Erfahrungen und Waffen-Stats der ersten Betaphase. Gut möglich, dass Entwickler Sledgehammer für die zweite Betaphase ein paar Anpassungen beim Balancing macht – was an den Empfehlungen für die ersten Plätze trotzdem nichts ändern dürfte.

Mehr Infos zur CoD MW3-Beta:

Wie schon in der ersten Betaphase dürfen auch in der zweiten die Vorbesteller*innen von Modern Warfare zuerst ran – dieses Mal allerdings auch auf Xbox und PC. Einige neue Inhalte kommen nun dazu, darunter eine weitere Karte sowie der neue Cutthroat-Modus, in dem drei Dreierteams gegeneinander antreten.

