CoD Modern Warfare 3-Beta: Start, Termin und Vorab-Zugang auf PS4 und PS5 - Alle Gerüchte und Infos

Call of Duty Modern Warfare 3 ändert nichts an den bewährten Konzepten im Hinblick auf die Beta-Wochenenden.

Auf manche Dinge ist eben doch Verlass: Zum Beispiel kommt dieses Jahr wieder ein neues Call of Duty: Modern Warfare 3. Obwohl es zuerst hieß, Modern Warfare 2 werde erweitert und wir bekämen keinen neuen, allein stehenden Teil. Auch an der Promo-Welle vor dem Release wird wohl nicht gerüttelt: Die Beta oder vielmehr Demo wird wie gewohnt zuerst nur auf PS4 und PS5 spielbar sein.

Call of Duty Modern Warfare 3: Alle Infos zur Beta aka Demo und Vorabzugang auf PS4/PS5

Wann kommt CoD Modern Warfare 3? Das ganz große Reveal-Event zum neuen Call of Duty steht zwar erst am 17. August an, aber einen Release-Termin kennen wir trotzdem schon.

Am 10. November erscheint Call of Duty Modern Warfare 3 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series S/X.

Gibt es wieder eine Beta? Ja. Die Beta soll dem offiziellen arabischen Sony-Kanal auf YouTube zufolge wieder zuerst für PlayStation verfügbar sein. "Mindestens fünf Tage", bevor sie auf irgendwelchen anderen Plattformen spielbar ist. Außerdem wird das Ganze jetzt offiziell einfach als Demo bezeichnet.

Wann finden die Beta-Wochenenden statt? Es gibt bisher noch keine offizielle Ankündigung, aber die Daten sind wohl bereits geleakt (via: GamingBolt). Wie gewohnt soll es zuerst ein Demo-Wochenende auf PS4 und PS5 geben, danach stoßen dann auch Xbox- und PC-Spieler*innen dazu. Höchstwahrscheinlich gibt es auch wieder Early Access-Möglichkeiten für Menschen, die vorbestellen.

6. bis 10. Oktober: Die erste Beta findet exklusiv für PS4 und PS5 statt.

Die erste Beta findet exklusiv für PS4 und PS5 statt. 12. bis 16. Oktober: Die zweite Beta gibt's dann auch für PC und Xbox.

Die zweite Beta gibt's dann auch für PC und Xbox. 2. November: Early Access zur Kampagne für PlayStation-Spieler*innen

10. November: Regulärer Release von CoD Modern Warfare 3 für alle.

Aber Vorsicht! Diese Daten beruhen bisher nur auf inoffiziellen Leaks und bleiben unbestätigt. Ihr solltet sie also mit der gebotenen Vorsicht genießen, bis es eine entsprechende Ankündigung gibt. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern, immerhin soll übermorgen schon der große Full Reveal zu CoD MW3 erfolgen.

Um wie viel Uhr startet die Beta? Dazu gibt es auch noch keine Ankündigungen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und geben Bescheid, wenn sich das ändert. In den letzten Jahren haben die Beta-Wochenenden aber meist gegen 19 Uhr abends ihre Pforten geöffnet.

Das ist spielbar: Auch im Hinblick auf die in der Beta enthaltenen Modi gibt es noch keine offiziellen Informationen. Wir gehen aber davon aus, dass wie gewohnt einige Multiplayer-Maps und -Modi zur Verfügung stehen werden.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf Modern Warfare 3? Werdet ihr an der Demo aka Beta teilnehmen?