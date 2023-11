'Die stärkste Knarre in über 4 Jahren CoD' – Mit nur einer versteckten Einstellung kommt ihr in MW3 zur augenscheinlich stärksten Waffe

Price hier! Schaut euch einmal die DG-58 an!

Es dauert meist nicht lang, da haben Call of Duty-Fans die stärksten Schießprügel für den neuesten Multiplayer-Modus der Shooter-Reihe entdeckt. Auch dieses Jahr sticht in CoD Modern Warfare 3 direkt zu Beginn eine Waffe heraus, die das sogenannte Meta (also die Zusammenstellung der besten Ausrüstung) dominieren könnte. Und ihr müsst dafür nur einen Optionsschalter umlegen.

Ein Salvengewehr als stärkste Waffe im Spiel?

Im Gegensatz zu früheren Teilen haben Burst-Waffen einen schwierigen Stand im Waffen-Meta moderner CoD-Ableger. Geht es nach dem Youtuber FourEyes soll sich das in MW3 jedoch ändern.

Und zwar mittels der Manuellfeuer-Option, bei der ihr Einzelschuss- oder Burstwaffen durchgehend mit gedrücktem Abzug abfeuern könnt. Wie hier im Video ab Minute 1:20 zu sehen:

Nicht schlecht, aber gänzlich zur Automatik, wie FourEyes den Feuermodus bezeichnet, reicht es nicht, da auf eine Drei-Kugel-Salve weiterhin eine Pause folgt. Die ist mit der Option zudem länger als beim Antippen.

Das sind die Vor- und auch Nachteile der versteckten "Automatik"-Funktion

Die DG-58 erledigt Feinde auf den meisten Distanzen mit nur einer Salve, sofern ihr mit jeder Kugel trefft oder auf größerer Entfernung zumindest einen Kopfschuss landet. Noch dazu ist der Rückstoß der Waffe äußerst gering, weshalb sie grundsätzlich sehr stark ist.

Unter anderem aufgrund ihres One-Burst-Kill-Potenzials wurde die Waffe auch im offiziellen eSport-Regelwerk gebannt.

Wenn ihr exakt auf dem Gegner drauf seid, war es das in der Regel mit einer Salve.

Stellt ihr unter [Controller] und dann [Gameplay] das [Manuellfeuer-Verhalten] auf [Halten] könnt ihr wie von FourEyes beschrieben die Salven automatisch verschießen, ihr müsst also weniger am Game Pad arbeiten und könnt mehr auf euer Stellungsspiel oder Movement achten.

Es bestehen aber auch gravierende Kritikpunkte: Zum Beispiel ist die Kadenz echter Automatikwaffen eindeutig höher, weshalb ein Fehlschuss beim DG-58 deutlich schwerer wiegt als zum Beispiel bei der immens flexiblen MCW.

Außerdem wirkt sich die Manuellfeuer-Optionen vernichtend auf andere Einzelschusswaffen aus. Bei Pistolen und DMRs werden Kugeln nämlich extrem verzögert, weshalb sie kaum noch zu verwenden sind.

Im Vergleich seht ihr, wie heftig unsere Einzelschusswaffen ins Stocken geraten:

So gut wie alle nicht-automatischen abseits der DG-58 laufen also ihrem vollen Potenzial meilenweit hinterher.

Die allgemein besten Controller-Einstellungen in Modern Warfare 3 findet ihr hier:

Aufgrund des hohen Schadens, geringen Rückstoßes und der durchaus hohen Schussfrequenz dürfte die DG-58 mit durchgehendem Manuellfeuer für viele Einsteiger eine hervorragende Option sein. Die Profis unter euch werden bei den ganzen Einschränkungen, die durch die Option entstehen, aber wohl eher die Nase rümpfen.

Vor allem, wenn ihr extrem schnell beim Betätigen des Abzugs seid.

Zudem dürfte der Waffentrick nicht lange unentdeckt bleiben, ein baldiger Nerf ist also durchaus wahrscheinlich. Bis dahin könnt ihr aber ja noch ein bisschen mit der Option zu experimentieren.

Oder fällt sie bei euch schon vom Grundsatz her durch? Wird sie vielleicht erst durch das "Dauerfeuer" interessant?