Das Switch 2-Motherboard wird in China jetzt schon einzeln verkauft - und kostet weniger als die Nintendo-Reparatur

Das Switch 2-Motherboard, beziehungsweise gleich zwei davon (Bild: x.com/9550pro/status/1936026305369350454).

Wer seine Nintendo Switch 2 reparieren lassen will, weil es Probleme mit dem Motherboard gibt, muss bei Nintendo Japan dafür umgerechnet 175 US-Dollar bezahlen – wenn kein Garantie-Anspruch mehr besteht.

In China gibt es das Motherboard allerdings jetzt schon einzeln zu kaufen und es soll umgerechnet nur 124 Dollar kosten. Eine richtig gute Alternative ist der Hardware-Kauf aus mehreren Gründen aber trotzdem nicht.

Das hat es mit den Switch 2-Motherboards aus China auf sich

Es handelt sich zwar nicht um billige Fakes oder Ähnliches, sondern um genau dieselben Platinen, die auch tatsächlich in den Nintendo Switch 2-Konsolen verbaut werden. Sie kommen offenbar direkt aus der Produktion und sind über Reseller nun eben in China erhältlich, wie zum Beispiel TomsHardware berichtet.

So sehen die Motherboards aus: In den sozialen Medien machen aktuell interessante Bilder der Motherboards die Runde, die eigentlich für die Nintendo Switch 2 gefertigt werden. Darauf ist zu sehen, wie die PCB (Printed Circuit Board) genannten Platinen gefertigt werden, nämlich immer im Doppelpack.

In späteren Arbeitsschritten werden die einzelnen PCBs dann auseinandergenommen. Das würde in diesem Fall hier und bei der Nintendo Switch 2 das Unternehmen Foxconn erledigen. Hier seht ihr die beiden Teile noch zusammen:

Auch wenn wir es hier mit den echten Motherboards zu tun haben, fehlt ihnen aber noch etwas. Und zwar kommen die eigentlichen Switch 2-PCBs noch mit einigen metallischen Schutz-Ebenen für besonders wichtige Komponenten daher.

Wie sinnvoll ist so ein Kauf also? Es hält sich in Grenzen. Wenn ihr in China oder Japan wohnt, könnte es sich womöglich lohnen, sonst aufgrund von hohen Versandkosten und Zöllen aber wohl eher nicht.

Sowieso solltet ihr nur darüber nachdenken, wenn ihr euch sehr gut mit solchen Reparaturen auskennt und keine Garantie mehr habt. Was aber angesichts der kurzen Zeit, die die Switch 2 bisher erst auf dem Markt ist, sowieso noch nicht der Fall sein dürfte.

Wie zufrieden seid ihr mit der Nintendo Switch 2 und glaubt ihr, ihr könntet so ein Motherboard in der Konsole selbst austauschen?