"Das war respektlos": One Piece Kapitel 1.152 löst hitzige Debatte über Sanjis mögliche Königshaki-Fähigkeiten aus

Das One Piece-Kapitel 1.152 ist endlich offiziell veröffentlicht, Fans müssen sich nicht mehr auf Leaks stützen - und prompt lösen die Inhalte eine Debatte aus. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Sanji jemals das begehrte Königshaki (Haōshoku) erlangen wird – eine der seltensten und mächtigsten Fähigkeiten im One Piece-Universum.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf die Ereignisse in One Piece-Kapitel 1.152 ein. Ihr könnt das neue Mangakapitel wie gewohnt auf der Verlagsseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

One Piece 1.152: An dieser Sanji-Szene scheiden sich die Geister

In dem aktuellen Kapitel erklärt Scopper Gaban, ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piratenbande, dass die Heiligen Ritter trotz ihrer Regenerationsfähigkeiten mit Königshaki besiegt werden können. Gaban offenbart zudem, dass neben Ruffy ein weiteres Mitglied der Strohhut-Piratenbande über diese Fähigkeit verfügt.

Sanji zeigt sich zunächst begeistert und glaubt, dass Gaban ihn meint. Doch die Enttäuschung folgt prompt: Gaban wendet sich stattdessen an Zorro und bestätigt, dass dessen Körper bereits von Königshaki durchdrungen ist.

Besonders interessant ist Ruffys Reaktion, der überrascht feststellt: "Hä?! Wusstet ihr das nicht?! Hallo, es sickert aus jeder Pore heraus!"

Die One Piece-Community reagiert unterschiedlich auf diese Entwicklung. Viele Sanji-Fans zeigen sich enttäuscht über die erneute Zurücksetzung ihres Lieblingscharakters.

Reddit-Nutzer " ZPD710 " kommentierte etwa: "Sanji wurde komplett ignoriert und Zorro die ganze Aufmerksamkeit geschenkt - das war respektlos".

" kommentierte etwa: "Sanji wurde komplett ignoriert und Zorro die ganze Aufmerksamkeit geschenkt - das war respektlos". Andere Fans sehen jedoch positive Zeichen. Die Tatsache, dass Gaban nach der Szene noch privat mit Sanji spricht und dieser eine überraschte Reaktion zeigt, wird als Hinweis auf eine kommende Entwicklung interpretiert.

Ein detaillierter Reddit-Beitrag von "D-Biggest_Wheel" argumentiert deshalb, dass Sanji alle Voraussetzungen für Königshaki erfüllt: natürliche Führungsqualitäten, königliche Abstammung als Prinz von Germa und große Ambitionen.

Sanji und Gaban als Flügel des (zukünftigen) Piratenkönigs

Die Fangemeinde entwickelt entsprechende Theorien über Sanjis weitere Entwicklung. Eine populäre Theorie basiert auf der Parallele zwischen den Strohhut-Piraten und Rogers Crew:

Da Scopper Gaban als Rogers "linker Flügel" bezeichnet wird und Königshaki besitzt, könnte dies bedeuten, dass auch Sanji als sein Pendant bei den Strohhüten diese Fähigkeit entwickeln wird.

Andere Theorien besagen, dass Sanji möglicherweise eine andere, einzigartige Fähigkeit entwickeln könnte, die speziell gegen die Heiligen Ritter wirksam ist. Erneut wird hierbei eine Parallele zu Scopper Gaban gezogen, da beide bereits explizit mit "der Macht der Liebe" gekämpft haben.

Was zunächst wie eine Hommage an Sailor Moon klingt, könnte dieser Theorie zufolge also tatsächlich der Schlüssel sein, um die vergleichsweise lieblosen Heiligen Ritter damit zu besiegen.

Was haltet ihr von der Theorie? Glaubt ihr eher an Königshaki für Sanji oder dass er eine eigene Fähigkeit bekommt?