Call of Duty: Modern Warfare erleichtert euch die Platin-Trophäe

Heute erscheint Call of Duty: Modern Warfare und natürlich bringt der Shooter auch ein neues Set an Trophäen mit, die ihr optional sammeln könnt. Solltet ihr auf der Jagd nach dem Platin-Pokal sein, gibt es gute Neuigkeiten: Ihr müsst weder den Multiplayer grinden, noch im Spec Ops-Modus etwas erreichen. Es gibt ausschließlich Ziele für die Singleplayer-Kampagne.

Nur Singleplayer, nur eine Hürde

Die Trophäen fallen vom Prinzip her so aus, wie in Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered. Das bedeutet, dass ihr neben dem Abschluss aller Missionen einige Bonus-Ziele zu erfüllen habt. Gemessen an den bisherigen Kampagnen-Trophäen der Reihe, sollten diese nicht allzu schwer ausfallen.

Dieses Mal müsst ihr auch nicht alle Level nach versteckten Dokumenten absuchen. Die einzige Trophäe, die an euren Nerven nagen wird, heißt "Out of the Fire". Traditionell müsst ihr dafür alle Missionen im Schwierigkeitsgrad "Veteran" abschließen. Der ist erfahrungsgemäß ziemlich schwer und wird euch einige Tode kosten. Mit etwas Zeit und Geduld ist aber auch das machbar.

Falls euch Veteran zu leicht ist ...

Auch dabei ist beim neuen Modern Warfare der Schwierigkeitsgrad "Realistisch", der ebenfalls für "Out of the Fire" zählt. Diese Einstellung entspricht allen Anpassungen von "Veteran", allerdings fehlen euch zusätzlich einige HUD-Elemente, was es tendenziell noch ein bisschen schwerer macht. Für Platin reicht aber auch Veteran.

Die komplette Liste mit Trophäen findet ihr zum Beispiel bei TrueTrophies. Für den Spec Ops-Modus gibt es übrigens auch einen Pokal, allerdings zählt dieser als eigene Liste und spielt somit für die Platin-Trophäe keine Rolle. Für den Multiplayer-Modus gibt es aktuell keine Trophäen.

In unserem Test zur Story-Kampagne erfahrt ihr, warum Tobi Spaß hatte, aber er große Begeisterungssturm ausblieb. Eine finale Wertung gibt es später, wenn wir den Multiplayer-Modus etwas näher unter die Lupe genommen haben. Solltet ihr die Disc-Version von Modern Warfare kaufen, dürft ihr euch übrigens auf einen dicken Day One-Patch "freuen".

Holt ihr euch die Platin-Trophäe von Modern Warfare?