Die Zeit der exklusiven Betaphasen für Call of Duty ist offenbar vorbei.

Fast zwei Jahre nach der ersten Ankündigung hat Microsoft in der vergangenen Woche die Übernahme von Activision Blizzard finalisiert. Damit gehören etliche große Marken wie Diablo oder Call of Duty nun offiziell zur Xbox-Firma.

Dass die wichtigsten Spiele weiterhin auf allen Systemen erscheinen werden, steht bereits fest, aber werden Spieler*innen mit einer Xbox zukünftig inhaltliche oder zeitliche Vorteile in diesen Titeln haben? Diese Frage hat Xbox-Chef Phil Spencer jetzt mit einem klaren "Nein" beantwortet – zumindest für Call of Duty.

Xbox-Chef macht ein Versprechen – und schließt auch zeitexklusive Betas aus

Spencer war im offiziellen Xbox-Podcast zu Gast und wurde dort unter anderem nach den Plänen nach der abgeschlossenen Übernahme gefragt. Dabei ging es auch um mögliche Vorteile für CoD auf Xbox gegenüber PlayStation und Nintendo. Der Xbox-Chef sagte dazu:

"Ich möchte, dass ihr PlayStation- und zukünftig auch Nintendo-Spieler*innen euch zu 100 Prozent als Teil der Community fühlt. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, Inhalte, Skins oder Timings zu verpassen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist hunderprozentige Gleichheit auf allen Plattformen. [...]"

Ausgenommen davon seien natürlich technische Unterschiede, fügte Spencer an, es sei aber in jedem Fall "nicht das Ziel, Call of Duty dafür zu benutzen, damit ihr euch eine Xbox kauft". Konkret konnte er auch schon zeitexklusive Multiplayer-Betas für bestimmte Plattformen ausschließen, diese wird es zukünftig nicht mehr geben.

In den letzten Jahren konnten PlayStation-Vorbesteller*innen dank eines Activision-Deals mit Sony stets ein Wochenende vor allen anderen den Multiplayer des jeweils kommenden CoD-Teils ausprobieren.

Activision-Spiele erst ab 2024 im Game Pass

Außerdem äußerte sich Phil Spencer im Podcast auch zum Game Pass. Wer nach der abgeschlossenen Übernahme darauf hofft, dass nun zeitnah alle Activision-Spiele im Microsoft-Service landen, sollte seine Erwartungen zurückschrauben.

Denn wie der Xbox-Chef mitteilte, habe der Regulierungsprozess des gigantischen Kaufs derart viel Zeit in Anspruch genommen, dass man sich noch nicht um den Spielekatalog habe kümmern können. Dementsprechend werden die ersten Activision-Spiele erst im Jahr 2024 im Game Pass landen.

