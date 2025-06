CoD Black Ops 7 auf Nintendo Switch 2 - Es gibt Hoffnung: Das ist der aktuelle Stand

Call of Duty: Black Ops 7 wurde bislang für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC bestätigt – die üblichen Verdächtigen also. Doch was ist mit einer Version für die Nintendo Switch 2? Das ist eine berechtigte Frage, die sich aktuell viele Fans stellen. Denn, falls ihr euch nicht mehr erinnert: Nintendo und Microsoft haben vor zwei Jahren eine Vereinbarung geschlossen.

Was ist das für eine Vereinbarung? Call of Duty soll für Nintendo-Spieler*innen verfügbar gemacht werden, und zwar ganze zehn Jahre lang. Dennoch ploppte das Switch 2-Logo nicht im Enthüllungs-Trailer von Black Ops 7 auf.

Kommt Call of Duty: Black Ops 7 für die Nintendo Switch ?

Vom Tisch ist die Switch 2-Fassung von Black Ops 7 aber ganz und gar nicht. Kotaku ist der ganzen Sache nachgegangen. Anonyme Quellen haben der Website versichert, dass sowohl Microsoft als auch Nintendo weiterhin daran arbeiten würden, "Call of Duty auf die Switch zu bringen".

Der neueste Ableger der langlebigen Black Ops-Reihe wurde im Zuge des Xbox Games Showcase im Juni 2025 mit einem der wohl ungewöhnlichsten und spektakulärsten CoD-Trailern der letzten Jahre angekündigt:

3:04 Der ungewöhnlichste CoD-Trailer aller Zeiten: Black Ops 7 wurde erstmals enthüllt

Autoplay

Auch GameSpot hat nachgehakt. Ein*e Sprecher*in von Activision habe der Website zu verstehen gegeben, dass Nintendo und Activision daran arbeiten würden, CoD auf der Nintendo Switch möglich zu machen:

Wir sind fest entschlossen, das Franchise auf die Switch zu bringen. Beide Teams arbeiten daran. Wir werden Details bekannt geben, sobald es soweit ist.

Call of Duty: Black Ops 7 ist nach diesen doch sehr vagen Aussagen zwar noch nicht für die Switch 2 bestätigt, aber immerhin besteht die Hoffnung, dass der nächste Ableger der Shooter-Reihe zu einem späteren Zeitpunkt für die neue Nintendo-Konsole angekündigt wird.

Voraussichtlicher Release-Zeitraum: Black Ops 7 wartet noch auf ein konkretes Release-Datum. Jedoch gehen wir davon aus, dass sich Activision am üblichen CoD-Releasekalender orientieren wird und der neueste Serienteil im Oktober/November 2025 in den Läden steht.

Gameplay Ende Juni? Fans glauben aktuell übrigens fest daran, dass wir schon am 20. Juni ausführliches Gameplay zu Black Ops 7 zu Gesicht bekommen, mehr dazu hier:

Übrigens, gute Nachricht für alle Game Pass-Mitglieder: Black Ops 7 wird direkt von Tag 1 an Teil von Microsofts kostenpflichtigem Abo-Modell.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Auf welcher Plattform werdet ihr Call of Duty: Black Ops 7 zocken? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.