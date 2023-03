Callisto Protocol: Dead-Space-Alternative jetzt für PS5, PS4 & Xbox zum Bestpreis bei Amazon

Bei Amazon und Otto gibt es das Horrorspiel The Callisto Protocol jetzt zum Bestpreis im Angebot.

Das erst vor rund drei Monaten erschienene The Callisto Protocol gibt es bei Amazon schon jetzt deutlich günstiger im Angebot. Auf die PS4- und die Xbox-One-Version in der Day One Edition gibt es stolze 50 Prozent Rabatt, hier zahlt ihr also nur noch 29,99€ statt 59,99€ (UVP). Bei der PS5- und der Xbox-Series-Version sind es immerhin 47 Prozent, hier sinkt der Preis von 69,99€ (UVP) auf 36,99€. Günstiger war das Horrorspiel laut Vergleichsplattformen noch nie zu bekommen. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Deals:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Gerade Preise von Spielen schwanken bei dem Händler häufig sehr schnell. Falls die Spiele schon wieder teurer sein sollten, wenn ihr diesen Artikel lest, ist das aber kein Problem, denn alternativ findet ihr sie genauso günstig auch bei Otto. Hier handelt es sich um ein Angebot der Woche, das noch bis Dienstag laufen soll:

Was bietet The Callisto Protocol?

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer

Horror im Dead-Space-Stil: The Callisto Protocol ist ein Science-Fiction-Horrorspiel, das sich stark an Dead Space orientiert und an dem sogar ehemalige Entwickler des Horror-Klassikers beteiligt sind. Wir müssen aus einem Hochsicherheitsgefängnis auf einem Jupitermond entkommen, dessen Insassen und Personal sich plötzlich in grotestke Monster verwandelt haben.

Tolle Inszenierung: Atmosphärisch hat uns The Callisto Protocol sehr gut gefallen. Die Inszenierung ist hervorragenden, sowohl aufgrund des gelungenen Artdesigns und des gekonnten Spiels mit Licht und Schatten als auch wegen der Soundeffekte, die uns stets hinter der nächsten Ecke den nächsten Schrecken vermuten lassen.

Spektakuläre, aber monotone Kämpfe: Spielerisch sieht es leider nicht so gut aus. Zwar sind auch die Kämpfe toll in Szene gesetzt, mit aufwendigen Todesanimationen sowohl für unsere Gegner als auch für unsere Spielfigur. Dem sehr nahkampfbetonten Kampfsystem fehlt es aber mit der Zeit an Abwechslung bei Waffen, Attacken und auch Gegnertypen, wodurch die Faszination früher oder später verloren geht.

Wenn es euch vor allem um ein atmosphärisches Horrorerlebnis geht, dürftet ihr mit Callisto Protocol also auf eure Kosten kommen, vor allem zum gegenwärtigen Preis. Nur solltet ihr spielerisch eben nicht zu viel erwarten. Mehr über die Stärken und Schwächen des Spiels erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test: