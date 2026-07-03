Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen

In Captain Tsubasa wurden auch einige deutsche Nationalspieler verewigt.

Im bekannten und beliebten Fußball-Manga und -Anime Captain Tsubasa wurden zahlreiche echte Kicker als Vorlage für Charaktere verwendet. Auch die Trainer- und Spieler-Legende Felix Magath hatte einen Auftritt. In Deutschland sogar mit seinem richtigen Namen.

Felix Magath sorgt im Strafraum für Angst und Schrecken

In der Regel wurden die Namen und einige Eckdaten der Spieler verändert, um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Aus Bastian Schweinsteiger wurde so etwa Schweil Teigerbran. Bei Felix Magath trifft das allerdings nur teilweise zu.

5:43 In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

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Wie etwa im Fan-Wiki von Captain Tsubasa erklärt wird, heißt der deutsche Stürmer im japanischen Original "Manfred Margus". In der deutschen Mangaversion lautet sein Name allerdings tatsächlich einfach "Felix Magath".

Den ersten Auftritt hatte Magath, beziehungsweise Margus, im 27. Band, der in Japan schon 1987 erschienen ist. Das passt auch gut, etwa zu der Zeit befand sich Magath nämlich auch auf dem Höhepunkt seiner Spielerkarriere und galt als einer der besten deutschen Stürmer.

Während der echte Magath vor allem für seine Zeit beim Hamburger SV, für den er mehr als 300 Spiele absolvierte, bekannt ist, läuft die Mangaversion allerdings für den großen Nord-Konkurrenten Werder Bremen auf. An die Körpergröße von 1,90 Meter reicht der echte Magath mit knapp 1,72 Meter nicht heran.

Jüngeren Fußball-Fans dürfte Felix Magath vor allem als Trainer bekannt sein. Nach seiner Spielerkarriere, die er 1986 nach unter anderem über 40 Länderspielen für Deutschland beendete, wurde Magath zuerst Manager und später auch Trainer.

Auch als Coach verbrachte er viele Jahre beim Hamburger SV. Die erfolgreichsten Stationen waren allerdings der FC Bayern München mit zwei gewonnenen Doubles und der VfL Wolfsburg, den er zum ersten Meistertitel überhaupt führte. Wegen seiner knallharten Trainingsmethoden trägt Magath unter anderem den Spitznamen "Quälix".

Habt ihr gewusst, dass Felix Magath in Captain Tsubasa dabei ist und kennt ihr Magath eher noch als Spieler oder als Trainer?