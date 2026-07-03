Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen

Neben einigen anderen Kickern ist auch Felix Magath in Captain Tsubasa vertreten.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
03.07.2026 | 05:45 Uhr

In Captain Tsubasa wurden auch einige deutsche Nationalspieler verewigt. In Captain Tsubasa wurden auch einige deutsche Nationalspieler verewigt.

Im bekannten und beliebten Fußball-Manga und -Anime Captain Tsubasa wurden zahlreiche echte Kicker als Vorlage für Charaktere verwendet. Auch die Trainer- und Spieler-Legende Felix Magath hatte einen Auftritt. In Deutschland sogar mit seinem richtigen Namen.

Felix Magath sorgt im Strafraum für Angst und Schrecken

In der Regel wurden die Namen und einige Eckdaten der Spieler verändert, um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Aus Bastian Schweinsteiger wurde so etwa Schweil Teigerbran. Bei Felix Magath trifft das allerdings nur teilweise zu.

Video starten 5:43 In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

Wie etwa im Fan-Wiki von Captain Tsubasa erklärt wird, heißt der deutsche Stürmer im japanischen Original "Manfred Margus". In der deutschen Mangaversion lautet sein Name allerdings tatsächlich einfach "Felix Magath".

Den ersten Auftritt hatte Magath, beziehungsweise Margus, im 27. Band, der in Japan schon 1987 erschienen ist. Das passt auch gut, etwa zu der Zeit befand sich Magath nämlich auch auf dem Höhepunkt seiner Spielerkarriere und galt als einer der besten deutschen Stürmer.

Während der echte Magath vor allem für seine Zeit beim Hamburger SV, für den er mehr als 300 Spiele absolvierte, bekannt ist, läuft die Mangaversion allerdings für den großen Nord-Konkurrenten Werder Bremen auf. An die Körpergröße von 1,90 Meter reicht der echte Magath mit knapp 1,72 Meter nicht heran.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
PS Plus Essential für Juli 2026 enthüllt: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke
2
Pokémon Wind und Welle: Leak verrät schon die Typen-Kombinationen der Gen 10-Starter und es gibt einen klaren Sieger
von David Molke

Jüngeren Fußball-Fans dürfte Felix Magath vor allem als Trainer bekannt sein. Nach seiner Spielerkarriere, die er 1986 nach unter anderem über 40 Länderspielen für Deutschland beendete, wurde Magath zuerst Manager und später auch Trainer.

Auch als Coach verbrachte er viele Jahre beim Hamburger SV. Die erfolgreichsten Stationen waren allerdings der FC Bayern München mit zwei gewonnenen Doubles und der VfL Wolfsburg, den er zum ersten Meistertitel überhaupt führte. Wegen seiner knallharten Trainingsmethoden trägt Magath unter anderem den Spitznamen "Quälix".

Habt ihr gewusst, dass Felix Magath in Captain Tsubasa dabei ist und kennt ihr Magath eher noch als Spieler oder als Trainer?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece-Fans fragen sich immer noch, was hinter Imus Silhouette steckt - denn der Antagonist sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich

vor 16 Minuten

One Piece-Fans fragen sich immer noch, was hinter Imus Silhouette steckt - denn der Antagonist sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich
Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen

vor einer Stunde

Trainerlegende Felix Magath bekommt in Captain Tsubasa Tribut gezollt - in der Rolle eines 1,90 großen Stürmer-Hünen
Millie Bobby Brown, Stranger Things-Star, liebt GTA: Ich breche keine Regeln, ich halte bei roten Ampeln, ich überfahre niemanden   3  

vor 10 Stunden

Millie Bobby Brown, Stranger Things-Star, liebt GTA: "Ich breche keine Regeln, ich halte bei roten Ampeln, ich überfahre niemanden"
LEGO-Glückspilz kauft begehrtes Set, das nicht mehr hergestellt wird, für nur 44 Euro – es ist mehr als das Zehnfache wert

vor 11 Stunden

LEGO-Glückspilz kauft begehrtes Set, das nicht mehr hergestellt wird, für nur 44 Euro – es ist mehr als das Zehnfache wert
mehr anzeigen