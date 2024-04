Das Ende einer Fußball-Legende: Captain Tsubasa-Manga hört nach über 40 Jahren auf, aber es ist noch nicht ganz vorbei

Captain Tsubasa geht auch nach dem Manga-Finale noch weiter.

Schon seit Beginn des Jahres wussten wir, dass der Erfinder von Captain Tsubasa in den Ruhestand geht. Der Erfinder Yoichi Takahashi entschied sich, nach 43 Jahren den Manga und zwei laufende Projekte abzuschließen. Als Gründe dafür nannte er seine Zeichengeschwindigkeit, die zunehmend langsamer wurde, und seine schwindende Sehkraft.

Mit der Ankündigung seines Ruhestands stand bereits fest, dass das nicht das Ende von Captain Tsubasa bedeutet. In einer Nachricht teilte der Mangaka nun mit, in welcher Form die Geschichte weitergeht (via natalie.mu).

Captain Tsubasa: Mangaka geht nach 43 Jahren in den Ruhestand

Wie geht es mit Captain Tsubasa weiter? Takahashi gibt an, dass es sein kann, dass er kurzzeitig seinen neugewonnenen Ruhestand genießen wird. Doch danach will er neue Episoden von Captain Tsubasa zeichnen. Die Geschichten sollen ab sofort auf einer Webseite namens „Captain Tsubasa World“ veröffentlicht werden.

Der Zeichner plant, die Geschichte noch schneller fortzusetzen als bislang. Er freue sich, dass es keine Deadlines, vorher festgelegten Seitenzahlen oder starren Manuskriptgrößen mehr gäbe. Er fühle sich befreit, ein Leben ohne Fristen führen zu können. Deshalb denkt er, dass er die Geschichte in einer freieren Ausdrucksweise erzählen könne.

Die Story soll im Laufe des heutigen Tages starten. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Erlebnisse von Captain Tsubasa durch das neue Format ändern werden.

Worum geht es in Captain Tsubasa? In der Serie verfolgen wir die Erlebnisse von Protagonist Tsubasa Ohzora. Der 11-jährige Junge möchte Fußball-Weltmeister mit der japanischen Nationalmannschaft werden und tritt zunächst der Nankatsu-Mannschaft bei.

Für seinen Erfolg sorgen soll ein ehemaliger Fußballspieler aus Brasilien namens Roberto. Er soll aus Tsubasa den besten Fußballspieler aus Japan machen. Im Laufe der Jahre wechselt der Protagonist sogar in unterschiedliche Länder wie Brasilien oder Spanien. Besonders sein Top-Spin und der Fallrückzieher machen ihn so erfolgreich und gefürchtet.

Neben dem Manga gab es noch zwei Projekte namens Captain Tsubasa: Rising Sun und Captain Tsubasa: Memories, an denen Takahashi beteiligt war. Da beide Projekte im April 2024 endeten, kann der Mangaka nun sein Werk komplett frei gestalten, wie er es möchte.

Was erhofft ihr euch von den neuen Geschichten rund um Captain Tsubasa?