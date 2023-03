Xbox Game Pass im April 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele im Xbox Game Pass für April 2023.

Wir haben zwar noch ein gutes Stück vom März vor uns (und es fehlt noch die zweite Monatshälfte für den Monat im Game Pass), aber trotzdem lohnt sich jetzt ein Blick auf den April. Wir wissen nämlich von einigen neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel im April 2023 in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im April 2023 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die erste Monatshälfte wird voraussichtlich zwischen dem 03. bis 07. April bekannt gegeben.

Highlight im April 2023

The Last Case of Benedict Fox

3:00 The Last Case of Benedict Fox: Das Xbox-Metroidvania im Gameplay Overview-Trailer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 27. April 2023

Darum geht's: The Last Case of Benedict Fox ist ein Metroidvania, bei dem wir in die Rolle eines selbsternannten Detektivs schlüpfen. In einer unheimlichen Villa gehen wir dem düsteren Schicksal der ehemaligen Besitzerfamilie auf den Grund. Dabei müssen wir Plattforming-Passagen meistern, Rätsel lösen, aber auch anspruchsvolle Kämpfe gegen Dämonen und Monster bewältigen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im April 2022

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im April verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im April für eure Xbox holen?