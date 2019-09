Das neue Castlevania ist ein reines Mobile-Spiel & nicht gerade hübsch

Die Marke mag noch immer in aller Munde sein, was nicht zuletzt an der animierten Netflix-Serie liegt, aber das letzte Castlevania-Spiel erschien bereits vor fünf Jahren. Nun steht zwar ein neuer Ableger in den Startlöchern, wie im Rahmen der Tokyo Game Show verraten wurde. Fans werden mit Castlevania: Grimoire of Souls aber wohl nicht glücklich.

Castlevania für die Hosentasche

Hinter dem neuen Castlevania-Titel steckt nämlich ein Mobile-exklusives 2,5D-Abenteuer, das in Sachen Animationen und Grafik nicht wirklich zeitgemäß wirkt. Zwar treten auch Franchise-Größen wie Alucard und Simon auf, so richtig kommt das Feeling der kultigen Reihe aber trotzdem nicht auf.

Die große Besonderheit des Mobile-Ablegers ist der kooperative Part des Spiels. Bis zu vier Spieler sollen gleichzeitig miteinander agieren und an Boss Rush-Modi teilnehmen können.

Castlevania: Grimoire of Souls erscheint 2019 für Android und iOS.

Was würdet ihr euch von der Castlevania-Marke wünschen?