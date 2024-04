Das Cyberpunk-Desaster 2020: Habt ihr CD Projekt mittlerweile verziehen?

Wir wollen von euch wissen, wir ihr aktuell über CD Projekt denkt.

Dank The Witcher 3 ist CD Projekt in den Folgejahren zu einem der populärsten Entwickler weltweit aufgestiegen. Doch gerade als der Grad der Beliebtheit in 2020 sein absolutes Maximum erreicht hatte, folgte der teils desaströse Release von Cyberpunk 2077.

Nicht nur sank in Folge eines ernormen Vertrauensbruchs bedingt durch bewusst unfertig veröffentlichte Versionen das Ansehen des Studios, auch waren wirtschaftliche Konsequenzen durch ein rapides Absinken des Aktienkurses und die Entfernung aus dem PS Store zu spüren.

Doch so negativ die Schlagzeilen über CD Projekt vor vier Jahren waren, so größtenteils positiv sind sie seitdem. Auf viele Bugfixes folgten große und vor allem sinnvolle inhaltliche Updates und zuletzt mit Phantom Liberty ein Addon, das qualitativ den Erweiterungen für The Witcher 3 in nichts nachsteht.

Wie denkt ihr 2024 über CD Projekt Red?

Doch ist der Redemption-Arc für euch geglückt und wurde euer Vertrauen in den polnischen Entwickler wiederhergestellt, oder sitzt die Enttäuschung über gebrochene Versprechen zum Release von Cyberpunk 2077 noch immer zu tief?

Da uns diese Frage brennend interessiert, geben wir sie heute an euch in unserer GamePro-Umfrage weiter:

Wir sind wirklich sehr gespannt, welches Standing CD Projekt bei euch im Jahr 2024 hat. Vorab einmal mehr tausend Dank fürs Mitmachen!

Gerade bei einem solchen Thema würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren etwas genauer begründet. Speziell bei einem solch brenzligen Thema aber die Bitte: Bleibt sachlich!

Für mehr Hintergrundinfos über CD Projekt und speziell den Cyberpunk-Release in 2020 können wir euch übrigens die Dokumentation "Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" größtenteils empfehlen, die ihr euch kostenlos in der ARD-Mediathek anschauen könnt.

Zwar fehlt es der Doku aus unserer Sicht in manchen Aspekten etwas an Tiefe und einer kritischeren Einordnung und Besprechung der Ereignisse rund um den Release, jedoch verschafft sie im Gegenzug einen guten Blick hinter die Kulissen von CD Projekt Red.

An dieser Stelle nochmal der Aufruf: Wie würden uns freuen, wenn ihr eure Wahl etwas genauer in den Kommentaren begründet. Danke euch!