CD Projekt Red - Cyberpunk-Macher kauft Entwickler für Mobile-Spiel zu bestehender Marke

Die Entwickler von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 haben ein neues Mobile-Studio: CD Projekt hat einen Mehrheits-Anteil von Spokko Mobile Development erworben.

Das Spokko-Team soll weitgehend unabhängig arbeiten, hat aber Zugriff auf etablierte Marken, so CD Projekts Präsident Adam Kicinski:

"Wir kennen die Leute hinter Spokko schon seit mehreren Jahren. Sie kamen mit einer interessanten Idee basierend auf einer unserer Marken zu - einer Idee, in die wir zu investieren beschlossen. Wir wollen unsere Geschäftsstrategie mit innovativen Konzepten und Lösungen erweitern, und die Vision, die uns Spokko vorgestellt hat, repräsentiert eine völlig neue kreative Herangehensweise. "

Welche Marke genau gemeint ist, verrät Iwinski nicht. Aber so viele hat CD Projekt Red schließlich nicht - es dürfte entweder The Witcher oder Cyberpunk gemeint sein.

Ein sehr naheliegendes Spiel für Handys und Tablets in diesem Rahmen, wäre eine Mobile-Version des Witcher-Kartenspiels Gwent, aber da könnte man kaum von einer völlig neuen kreativen Idee sprechen. Denkbar wäre auch ein Hacking-Spiel zu Cyberpunk 2077 zum Beispiel im Stil der Klassiker Uplink oder Hacknet.

Unter dem Spokko-Banner erschienen bislang Casual-Spiele wie Tiki Totems und Save Kitty. Das neue Spiel soll aber "weitaus fortschrittlicher und ehrgeiziger" sein, verspricht Spokko-Mitschöpfer Maciej Weiss.

