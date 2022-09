Die Champions League beginnt: Dortmund – Kopenhagen heute live und exklusiv bei Amazon

Die UEFA Champions League 2022/23 startet heute. Auch in dieser Saison werden wieder einige Spiele mit Beteiligung deutscher Mannschaften exklusiv bei Amazon Prime live übertragen. Das gilt auch für das erste Match von Borussia Dortmund heute Abend gegen den FC Kopenhagen. Es ist ein Spiel, das der BVB besser gewinnen sollte, denn mit dem FC Sevilla und Manchester City stehen in der Gruppenphase Gegner an, die nicht leichter sein dürften. Anstoß ist um 18:45 Uhr, die Live-Berichterstattung beginnt aber schon um 18 Uhr.

Um 23 Uhr heute Abend folgt auf Amazon Prime dann noch eine Zusammenfassung der Highlights aus den anderen Partien. Nächste Woche seht ihr dann das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. Daneben stehen bereits einige weitere Partien der Champions League mit deutschen Teams fest, die Amazon Prime exklusiv überträgt. Hier der Überblick:

FC Bayern München – FC Barcelona (13. September, 21 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur (4. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – FC Sevilla (11. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – Manchester City (25. Oktober, 21 Uhr)

FC Bayern München – Inter Mailand (1. November, 21 Uhr)

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, aber trotzdem heute Abend Dortmund in der Champions League sehen sollt, könnt ihr auch die kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft nutzen. Diese reicht lange genug, um auch noch Bayern gegen Barcelona und Frankfurt gegen Tottenham zu sehen, und verschafft euch außerdem Zugriff auf tausende Filme und Serien, mehr als zwei Millionen Songs, monatliche Gratisspiele für PC, kostenlosen Premiumversand und mehr. Hier gibt’s alle wichtigen Infos:

Denkt aber daran, dass sich die Testmitgliedschaft automatisch in ein kostenloses Abo umwandelt, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt.