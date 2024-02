Spieler mistet seine Bude aus und findet zufällig altes PS2-Cheat-Buch mit 10.000 Schummelcodes

Dieses Buch hat einen Reddit-User beim Aufräumen in Erinnerung schwelgen lassen (Bildquelle: Reddit).

Google und YouTube – Das sind aktuell die gängigsten Anlaufstellen für alle, die in einem Spiel nicht weiterkommen oder ganz gezielt nach Cheats suchen. Vor rund 20 Jahren sah das noch anders aus.

Wer damals schon gezockt hat, wird sich noch gut an die Hefte und dicken Bücher erinnern, die irgendwann durch das häufige Nachschlagen ganz abgegrabbelt waren. Genau so einen Nostalgie-Schatz hat ein Reddit-User zufällig wiedergefunden.

Dieses Erinnerungsstück ist beim Aufräumen aufgetaucht

Die Bilder dürften bei allen, die in den 90ern oder Anfang der 2000er-Jahre schon gezockt haben, ein wohliges Gefühl auslösen. Reddit-User Hass7771 hat im Haus ausgemistet und dabei ein Buch gefunden, dass die Person "eine Weile in Erinnerungen schwelgen" hat lassen.

Auf dem ersten Bild ist das Cover eines alten Cheat-Buchs zu sehen. Der Titel lautet: "10.000 Cheats für deine PlayStation 2" Darunter heißt es zusätzlich: "Hinweise, Tipps und Codes für die heißesten PS2-Spiele!"

Der Hinweis: "Das Buch wurde viel benutzt, wie ihr sehen könnt" wäre nicht nötig gewesen, so abgegriffen und verknickt wie der Einband ist. Das nächste Bild zeigt die Rückseite, die nicht nur durch ihren typisch anzüglichen Retro-Humor auffällt, sondern auch ein weiteres Hilfsmittel zeigt, das wir uns heute kaum noch vorstellen können:

Hotlines, die noch mehr Hilfe bei Spielen versprechen. Eine Servicenummer konnte für weitere, tagesaktuelle Cheats, Unterstützung durch "Gaming-Experten" und Hunderte "Walkthrough Guides von hoher Qualität" angerufen werden.

Tatsächlich war es damals möglich, sich von einer Person am anderen Ende der Leitung komplett durch ein Level führen zu lassen, wenn wir irgendwo feststeckten. Für die Anrufe unter der angegebenen Nummer wurden 75 Penny pro Minute fällig.

Womöglich kennt ihr ja auch noch Bücher wie dieses oder habt eigene Erfahrungnen mit solchen Hotlines gesammelt. Beliebt waren damals auch eigene Cheat-Notizbücher, die wir im Freundeskreis verglichen und ergänzt haben.

Verratet uns also gerne: Was habt ihr noch aus dieser Zeit und seid ihr vielleicht in der Zwischenzeit auch mal wieder drauf gestoßen?