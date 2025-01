Der Regisseur der Harry Potter-Filme hält die HBO-Serie für eine "spektakuläre Idee" - weil sie etwas tun kann, was in den Filmen fehlte

Der Regisseur der originalen Harry Potter-Filme betont die Vorzüge einer Serie.

Bis Harry Potter in einer neuen "Verfilmung" den Zauberstab schwingt, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Die HBO-Serie soll frühestens 2027 erscheinen. Bis dahin müsst ihr euch weiter mit der Film-Reihe begnügen.

Der Regisseur zweier der Streifen, Chris Columbus, wurde in einem Interview gefragt, was er eigentlich von der kommenden Serie hält, und seine Antwort fiel äußerst positiv aus.

Harry Potter-Regisseur sieht die Vorteile einer Serien-Adaption

Chris Columbus war bei den Verfilmungen von "Der Stein der Weisen" und "Die Kammer des Schreckens" für Regie und Produktion verantwortlich, bei "Der Gefangene von Askaban" außerdem für die Produktion.

Das People-Magazin nutzte die exklusive Filmpremiere zu Nosferatu in Los Angeles, um Columbus nach seiner Meinung zur kommenden HBO-Serie zu fragen.

Darauf antwortete er, dass er das für eine "spektakuläre Idee" halte, weil es bei Filmen doch immer eine Limitierung gebe. Was er damit meint, ist ganz einfach: Bei Buch-Verfilmungen ist es immer schwierig, in die sehr begrenzte Laufzeit möglichst viele Details aus dem Originalwerk einzuarbeiten.

Er rekapituliert, dass beide Streifen je nur etwa zwei Stunden und 40 Minuten Zeit hatten, die Handlung eines kompletten Romans zu erzählen.

Genau da sieht Columbus den großen Vorteil der Serie:

Die Tatsache, dass sie für jedes Buch die Zeit haben, [mehrere] Episoden zu produzieren, finde ich fantastisch. Man kann in der Serie alles bekommen, wozu wir keine Gelegenheit hatten … all das. Großartige Szenen, die wir einfach nicht in die Filme einbauen konnten.

Dem fügte er noch hinzu, dass er selbst neugierig sei, was wir alles in der Serie zu sehen bekommen. Da muss er dann eben auch noch eine Weile warten. Der Dreh soll immerhin bereits im Sommer 2025 in den Warner Bros. Studio Leavesden in Watford, UK in der Nähe von London beginnen.

Wer in die Rollen der beliebten Hauptfiguren schlüpft, ist noch nicht bekannt, aber vermutlich dürfte es hierzu bald Neuigkeiten geben.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Welche Szenen aus den Büchern habt ihr in den Filmen vermisst? Denkt ihr, sie werden jetzt in der Serie landen?