Harry Potter trifft auf Skyrim - Neues RPG Citadel hat Release-Termin

Mit Citadel: Forged with Fire erscheint noch im Herbst diesen Jahres ein Online-Sandbox-Rollenspiel von Entwickler Blue Isle Studios für PS4 und Xbox One.

Wann erscheint das Spiel? Der Release ist am 11. Oktober. Es wird sowohl eine digitale als auch eine Retail-Version geben.

Um was geht's?

In Citadel dreht sich alles rund um Magie, Zaubersprüche, Crafting, Survival und Erkundung. Das Spiel befindet sich bereits seit Mitte 2018 auf Steam in der Early Access-Phase.

Als frischer Zauberlehrling begebt ihr euch in eine gefährliche Open World namens Ignus, zähmt mächtige Bestien, schürt Allianzen, erkundet unerforschte Lande und kämpft um eure Vorherrschaft.

Unsere Preview zum Spiel mit allen Infos könnt ihr euch hier anschauen:

Hattet ihr Citadel bereits auf dem Schirm?