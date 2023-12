'Sie hat 16.395 Stunden gezockt': Mutter hat legendärem Spiel so viel Zeit gewidmet, dass es selbst die Macher verblüfft

Mittlerweile hat die Strategiespiel-Reihe schon sechs Hauptableger.

Ende 2001 erschien mit Civilization 3 ein weiterer Teil der beliebten Strategiespiel-Reihe. Mittlerweile sind wir bei Civilization 6 angekommen, das im Jahr 2016 erschien. Doch eine Spielerin konnte sich wohl nicht für die neuen Teile begeistern und hat weiterhin den dritten Teil der Reihe gespielt. Ihre Tochter teilt nun ihre unglaubliche Statistik.

Spielerin verbringt fast 2 Jahre in Civilization 3

Wie lange hat sie es gespielt? Auf X teilt User irockgnomes, dass ihre Mutter schon 16.395 Stunden Civilization 3 gespielt hat. Umgerechnet sind das fast zwei Lebensjahre, die sie in das Strategiespiel investiert hat. Seit dem Release wären das durchschnittlich 2,6 Stunden pro Tag.

In ihrem Tweet schreibt die Tochter, dass sie selbst Civilization 5 spielt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Spielerin befindet sich im Ruhestand und hat einen strukturierten Tagesablauf: Jeden Morgen spielt sie Mahjong, wohingegen sie am Nachmittag Civilization 3 spielt. Dabei entscheidet sie sich immer für Japan als Nation.

Mittlerweile hat sich sogar der offizielle Account zur Strategiespiel-Reihe gemeldet. Er bedankt sich bei der Mutter und hinterlässt ein Herz-Emoji als Zeichen der Rührung (via Twitter).

Was sagt der Entwickler? Soren Johnson, ein Designer bei Civilization 3, ist von dieser Spielzeit beeindruckt. Er erklärt, dass er 6.480 Stunden damit verbracht hat, das Spiel zu entwickeln. Diese Zeit erstreckt sich auf 18 Monate, in denen er zu allem Übel 80 Stunden pro Woche arbeiten musste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Er findet es belohnend, dass es 22 Jahre später immer noch Fans gibt, die den Titel regelmäßig zocken. Er ist gleichzeitig erstaunt und erfreut darüber, dass es Menschen gibt, die den Titel länger gezockt haben, als er für die Entwicklung benötigte.

Den aktuellen Titel der Reihe könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

4:27 Civilization 6 - April-Update bringt drei neue Einheiten & erfüllt Fan-Wunsch - April-Update bringt drei neue Einheiten & erfüllt Fan-Wunsch

Wie steht es um ein neues Civ? Für all diejenigen, die sich schon jetzt an Civilization 6 sattgespielt haben, gibt es gute Nachrichten: Wie Kollege Gerald Weßel von GameStar berichtet, haben bereits die Arbeiten an Civilization 7 begonnen.

Zuvor ist allerdings ein Mobile-Titel namens Conquests and Alliances - 4X Empire Builder erschienen, das eine neue Zielgruppe erschließen soll. Das Entwicklerteam hat bereits versichert, dass der Release des Mobile-Titels nicht die Entwicklung von Civilization 7 beeinflussen soll.

Ein Releasedatum steht bislang noch nicht fest. Da schon Civilization 6 für Konsolen erschien, rechnen wir damit, dass auch der kommende Teil seinen Weg auf PS5 und Xbox Series X| findet.

Gibt es für euch einen älteren Titel, in dem ihr immer noch regelmäßig Stunden versenkt?