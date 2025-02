Civilization 7 kassiert noch vor dem Release massive Kritik – jetzt reagiert das Studio und enthüllt erste Verbesserungen

Civilization 7 bekommt bald seine ersten großen Updates.

Eigentlich erscheint Civilization 7, der neue große Teil der Globalstrategie-Reihe, erst morgen am 11.02.2025. Allerdings können alle Vorbesteller*innen der Deluxe- oder Gründer-Edition bereits seit dem 6. Februar im Early Access spielen.

So konnte das Spiel bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung schon über 11.000 Bewertungen auf Steam sammeln. Diese fallen allerdings nicht besonders gut aus. Mit gerade einmal 51 % positiver Bewertungen schafft es Civ 7 lediglich auf ein 'Ausgeglichen'.

Ein besonders häufig angesprochener Kritikpunkt ist dabei das Interface des Spiels, das in vielen Kommentaren als unfertig und unübersichtlich beschrieben wird. Auf diesen und weitere Punkte möchte Firaxis nun schnellstmöglich reagieren und verspricht Besserung.

Verbesserungen sind auf dem Weg

In einem Blogpost stellt das Team die kurzfristigen Pläne vor und adressiert dabei drei wesentliche Punkte:

Überarbeitung des UI: Das Feedback wurde gesehen und das Team arbeitet schon daran, die Erfahrung zu verbessern. So soll das UI intuitiver werden und auch die Lesbarkeit soll verbessert werden.

Das Feedback wurde gesehen und das Team arbeitet schon daran, die Erfahrung zu verbessern. So soll das UI intuitiver werden und auch die Lesbarkeit soll verbessert werden. Umsetzung vom Community-Wünschen: Einige Wünsche der Spieler*innen sollen schnellstmöglich implementiert werden, darunter etwa Die Möglichkeit, im Multiplayer Teams zu gründen und kooperativ zu spielen Hotseat-Multiplayer, der gemeinsame Spiele an einer Konsole oder einem PC erlaubt Umbenennung von Städten und Religionen Festlegen von Start- und Endzeitalter

Einige Wünsche der Spieler*innen sollen schnellstmöglich implementiert werden, darunter etwa Quality of Life-Verbesserungen: Neben weiteren UI-Verbesserungen werden hier Verbesserungen für KI, Diplomatie, Krisen sowie Bugfixing genannt.

Im Testvideo erfahrt ihr übrigens, was wir vom Spiel halten:

16:15 Civilization 7 - Test-Video zur neuen Weltreich-Strategie

Autoplay

Es ist schon beinahe Tradition, dass neue Civilization-Teile zum Release in Teilen der Community nur bedingt gut ankommen und mit der Zeit besser werden. So war es auch bei den beiden Vorgängern, die mittlerweile zu 95 % (Civilization 5) und 86 % (Civilization 6) positiv bewertet werden.

In unserem Test konnte das Spiel trotz einiger Macken 83 Punkte abstauben, auf Metacritic kommt das Spiel auf eine Wertung von 81. Nun bleibt abzuwarten, ob Firaxis auch enttäuschte Spieler*innen mit der Zeit zufriedenstellen kann und wie das Echo ausfällt, wenn das Spiel für alle Käufer*innen der Standard-Version erscheint.

Das neue Civilization ist der mittlerweile siebte Teil der Strategie-Reihe und wird noch immer von Erfinder und Kopf hinter dem Franchise Sid Meier und seinem Team bei Firaxis entwickelt. Das Spiel soll wie die Vorgänger über Jahre hinweg erweitert werden und viele kostenlose und kostenpflichtige Updates erhalten.

Habt ihr schon gespielt und wenn ja, wie gefällt es euch bis jetzt? Was findet ihr prima und was eher nicht? Oder startet ihr erst ab morgen? Verratet es uns in den Kommentaren!