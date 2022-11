Wirklich einzigartig: Clash - Artifacts of Chaos für PS4/PS5 & Xbox sieht aus wie kein anderes Spiel

1:43 Clash - Artifacts of Chaos - Story-Trailer stellt das Spiel mit einzigartigem Look vor

Clash: Artifacts of Chaos fällt sofort durch seinen beeindruckend eigenständigen Grafikstil auf. Der Look wirkt wirklich einzigartig, etwas Vergleichbares kennen wir zumindest nicht. Das liegt nicht nur am Mix aus handgemalt wirkenden Texturen und Umgebungen, sondern auch am Kreaturen- und Welt-Design, das seinesgleichen sucht. Der Titel präsentiert sich jetzt in einem neuen Trailer (siehe oben) und erscheint sowohl für PS4 und PS5 als auch für Xbox One und Xbox Series S/X.

Das ist Clash: Artifacts of Chaos

Darum geht's: Wie der neue Story-Trailer ausführlich erklärt, dreht sich die Geschichte vor allem um einen kleinen Jungen. Der hat seinen Großvater verloren und macht sich selbst dafür verantwortlich. Er glaubt, verflucht zu sein und geht davon aus, dass deshalb auch sein Bruder nichts mehr mit ihm zu tun haben will.

Dann bekommt er allerdings Hilfe von der Hauptfigur des Spiels und es stellt sich heraus, dass ein mächtiges Herrscherwesen mit vielen Köpfen an dem Jungen interessiert ist. Offenbar verfügt der nämlich über verborgene Heilkräfte, die von Nutzen sein könnten. Allerdings schwingt dieses mehrköpfige Herrscherwesen auch ein besonders mächtiges Artefakt und das verheißt nichts Gutes.

Kurioser, spannender Artstyle: Das Auffälligste an Clash: Artifacts of Chaos ist natürlich der ungewöhnliche Grafikstil. Hier wird offensichtlich kein Fotorealismus anvisiert, sondern etwas ganz Besonderes, eine Art Mischung aus Gemälde und Comic. Dazu kommen die fantastischen Figuren und die merkwürdige Umgebung.

Das kommt euch bekannt vor? Falls ihr die Welt und Figuren erkannt habt: Es handelt sich bei Clash: Artifacts of Chaos um ein Spiel des chilenischen Entwicklerstudios ACE Team Software. Die haben nicht nur das ebenfalls sehr bizarre The Eternal Cylinder gemacht, sondern auch Zeno Clash und dessen Nachfolger entwickelt. Es sieht schwer danach aus, als würden wir mit Clash - Artifacts of Chaos in diese Welt zurückkehren.

Wann kommt's? Am 9. Februar 2023. Zumindest wenn alles gut geht und das Spiel nicht verschoben werden muss, soll Clash: Artifacts of Chaos an diesem Termin erscheinen. Der Release ist für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X geplant.

Wie gefallen euch der Trailer, das Spiel und vor allem der sehr eigenwillige Look?