CoD Black Ops 6 beste Waffe: In Season 1 gibt es laut den Fans eine Waffe, die ihr unbedingt nutzen solltet

Die Waffenwahl spielt im Multiplayer von Black Ops 6 eine wichtige Rolle. Ein Sturmgewehr wird besonders oft empfohlen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist seit Ende Oktober erhältlich und insbesondere der Multiplayer-Modus hält wieder etliche (anpassbare) Waffen bereit. Und wie in jedem CoD fragen sich etliche Spieler*innen, welche wohl die Beste von ihnen ist.

Schon kurz nach dem Launch des Spiels kristallisierten sich diverse Favoriten in den unterschiedlichen Waffenkategorien heraus und erste Meta-Listen wurden gebastelt.

Eine Knarre tauchte bereits damals sehr oft in der Spitengruppe auf und der Start von Season 1 Mitte November hat das nur noch einmal bekräftigt. Beim Meta-Ranking von Warzone Stats etwa thront die Waffe immer noch an erster Position.

Die XM4: Hervorragender Allrounder schnappt sich den Assault Rifle-Spitzenplatz

Die XM4 ist mit Season 1 noch einmal ein bisschen besser geworden.

XM4

Klasse: Sturmgewehr

Sturmgewehr Freischaltbedingung: Level 4 (Custom Loadout)

Wie schon in Modern Warfare 3 hat sich eine Assault Rifle auf der Empfehlungsliste an den Spitzenplatz gesetzt. Die XM4 ist eine hervorragende Waffe für mittlere und große Distanzen und ist wie üblich über diverse Aufsätze (Attachments) anpassbar. Darüber hinaus steht sie quasi von Beginn in einer Standardklasse zur Verfügung, um sie selbst in einer Custom Klasse anzupassen, müsst ihr Level 4 erreichen.

Attachment-Empfehlungen: Die XM4 besitzt schon in der Grundausstattung sehr solide Werte, kann durch Aufsätze aber noch einmal verbessert werden. Warzone Stats empfiehlt dafür unter anderem eine Magazinerweiterung (Freischaltung auf Level 7), einen vertikalen Vordergriff für den Unterlauf (Freischaltung auf Level 10) sowie einen Kompensator für die Mündung (Freischaltung auf Level 19).

Mit dem Update auf Season 1 wurde die XM4 angepasst. Sowohl die mittlere als auch die minimale Schadensreichweite wurden laut den offiziellen Black Ops 6 Season 1 Patch Notes erhöht, der Kopfschuss-Multiplikator etwas reduziert.

Weitere empfehlenswerte Waffen für den Multiplayer

KSV (SMG)

(SMG) Model L (Sturmgewehr)

(Sturmgewehr) Jackal PDW (SMG)

(SMG) AS VAL (Sturmgewehr)

(Sturmgewehr) PP-919 (SMG)

Wichtiger Hinweis: Wie bei unseren Waffenempfehlungen üblich gelten diese Empfehlungen für die aktuell laufende Season, in diesem Falle Season 1. Zukünftig kann es sein, dass die Entwickler am Waffen-Balancing schrauben und manche Knarren möglicherweise weniger empfehlenswert werden.

Generell ist die Bezeichnung "beste Waffe in Black Ops 6" etwas schwammig, weil das natürlich auch vom eigenen, persönlichen Spielstil abhängt. Mit der XM4 dürfte aber ein großer Teil der BO6-Spielenden zurecht kommen bzw. glücklich werden.

1:30 CoD Black Ops 6: Launch-Trailer zur Season 1 zeigt einige der neuen Inhalte in Aktion

Autoplay

Call of Duty: Black Ops 6 erschien am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Neben dem Multiplayer-Modus bietet der Shooter auch eine Solo-Kampagne und einen Zombies-Koop, in dem ihr den Ansturm immer stärker werdende Untoten-Wellen überleben müsst. Mit Season 1 kamen unter anderem weitere Waffen und Mehrspieler-Maps ins Spiel.

Welche Waffen könnt ihr für den Multiplayer-Modus empfehlen?