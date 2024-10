CoD Black Ops 6 hat auf der PS5 keine Platin-Trophäe, auf der PS4 hingegen schon - und das steckt vermutlich dahinter

Wie schon im letzten Jahr gibt es bei den PlayStationen-Versionen des aktuellen CoD-Spiels einen "Platin-Unterschied".

Ende dieser Woche geht mit Black Ops 6 der neueste Teil der Call of Duty-Serie an den Start. Wer scharf auf die Trophäen im Spiel ist, konnte bereits vor knapp zwei Monaten aufgrund eines Leaks einen Blick auf die Trophy-Liste werfen. Kurz vor dem Launch haben nun auch diverse Trophy-Webseiten das Spiel in ihre Bibliotheken aufgenommen und schlüsseln dort genau auf, welche Trophäen gesammelt werden können.

Auf der PS5 gibt es insgesamt 44 Trophäen, auf der PS4 dagegen 45. Der Grund dafür: Auf der PlayStation 5 fehlt mit der Platin-Trophäe die vermutlich begehrteste – wie übrigens auch schon im letzten Jahr bei Modern Warfare 3.

Wer also unbedingt bei Black Ops 6 eine Platin einsacken will, muss gezwungenermaßen die PlayStation 4-Version spielen – was etwa möglich ist, wenn ihr das Cross-Gen-Bundle gekauft habt.

Warum hat die PS4-Version eine Platin und die PS5-Version nicht?

Eine offizielle Erklärung für den "Platin-Unterschied" zwischen den beiden PlayStation-Versionen gibt es nicht. Dafür aber eine, die ziemlich wahrscheinlich klingt.

Denn ähnlich wie schon Modern Warfare 3 im letzten Jahr, wird auch Black Ops 6 über das Call of Duty HQ auswählbar sein und auch darin gestartet werden. Das CoD HQ ist ein Game Launcher, der seit knapp einem Jahr sämtliche Call of Duty-Inhalte vereint – unter anderem auch Warzone.

Da das CoD HQ offenbar als eigenes Spiel gilt, gelten die dort eingefügten Titel vermutlich als DLCs – und können dementsprechend keine Platin-Trophäe bekommen.

Auf der PS4 gibt es das CoD HQ zwar auch, offenbar ist es dort aber technisch möglich, Platin-Trophäen für jeden neu aufgenommenen Serienteil anzubieten. Wir schreiben hier "offenbar", weil die Unterscheidung nicht wirklich herleitbar ist.

Call of Duty: Black Ops 6: Alle Trophäen im Überblick

Im Kasten unten findet ihr alle (englischen) Trophäen für Call of Duty: Black Ops 6. Achtung, Spoiler!