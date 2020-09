CoD Black Ops: Cold War bekommt PS5-exklusive Features

Call of Duty Black Ops: Cold War wird einige Features der Next-Gen-Konsolen unterstützen. Wenn ihr also auf einer Xbox Series X/S oder auf einer PS5 spielt, dann kommt ihr in den Genuss von diesen Dingen:

4K mit HDR

120Hz für eine reduzierte Eingabelatenz

Raytracing-Beleuchtung

Erst kürzlich wurde der Multiplayer des Shooters vorgestellt:

Das bietet die PS5-Version besonderes

Auf der PS5 gibt es was extra: Wollt ihr auf einer PS5 spielen, dann bietet euch der Shooter sogar noch weitere Besonderheiten. Die Entwickler bei Treyarch werden das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützen. So könnt ihr selbst spüren, dass sich Waffen unterschiedlich anfühlen. Wie genau sich die Haptik aber äußert, darauf ging das Team noch nicht ein.

Ebenfalls kommt das 3D-Audio-System der PS5 zum Einsatz. Ihr hört dann ganz genau, aus welcher Richtung ein Schuss kommt. Zudem sollt ihr erkennen, wohin ein Feind gerade läuft oder wie weit ein Gegner entfernt ist.

Die Entwickler erklären:

"In der Hitze eines Multiplayer-Shootouts vermitteln diese neuen Audiosysteme jederzeit deutlicher, woher die Gefahr kommt. In einem Spiel, in dem Ton manchmal den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann, haben die Spieler*innen alle Informationen, die sie aufgrund ihres Bewusstseins, ihres Kartenwissens und ihres Talents benötigen, um zu gewinnen."

Die PS5-Version von Call of Duty Black Ops: Cold War könnte sich also spürbar von den anderen Fassungen unterscheiden.

Führen die PS5-Features von CoD Black Ops: Cold War dazu, dass ihr euch das Spiel auf Sonys neuer Konsole holen wollt? Oder sind diese Dinge für euch eher weniger relevant?